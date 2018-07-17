Военнослужащие ВВО в рамках учения построили железнодорожный мост через Зею 

Длина эстакадного моста составила 175 метров. Для проверки прочности через него был пропущен железнодорожный кран СРК-20, вес которого равен массе маневрового локомотива.
Военнослужащие соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в рамках тактико-специального учения построили рамно-эстакадный мост через самый крупный приток Амура — реку Зею.
По замыслу учения железнодорожное сообщение было прервано разрушением моста Транссибирской магистрали через Зею. Военные железнодорожники в сжатые сроки построили новый эстакадный мост РЭМ-500 и вспомогательный наплавной мост из комплекта НЖМ-56 для восстановления железнодорожного сообщения.
В ходе строительства дно реки и подводные строения моста обследовались военными водолазами на отсутствие взрывных устройств.
Длина эстакадного моста составила 175 метров. Для проверки прочности через мост был пропущен железнодорожный кран СРК-20, вес которого равен массе маневрового локомотива.
Также железнодорожники ВВО организовали паромную переправу из комплекта НЖМ-56, способную переправлять любую военную технику.
В учении задействовано около 700 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.