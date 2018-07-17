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Военнослужащие ВВО построили «железнодорожный мост» через реку Зею
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Военнослужащие ВВО построили «железнодорожный мост» через реку Зею 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Один из мостов Транссибирской магистрали оказался «разрушенным». Военные инженеры в кратчайшие сроки восстановили сообщение.
Военнослужащие Железнодорожный войск Восточного военного округа в рамках учений построили рамно-эстакадный мост через самую крупный приток реки Амур — реку Зея.
По легенде учения железнодорожное сообщение было прервано разрушением моста Транссибирской магистрали через Зея. Военные железнодорожники в сжатые сроки построили новый эстакадный мост РЭМ-500 и вспомогательный наплавной мост из комплекта НЖМ-56 для восстановления железнодорожного сообщения.
Перед и во время строительства дно реки и подводные строения моста обследовались военными водолазами на отсутствие взрывных устройств.
Длина эстакадного моста составила 175 метров. Для проверки прочности через мост была пропущен железнодорожный кран СРК-20, вес которого приравнивается локомотиву.
Всего в учениях участвуют около 700 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.
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