Военнослужащие ВВО построили «железнодорожный мост» через реку Зею

Один из мостов Транссибирской магистрали оказался «разрушенным». Военные инженеры в кратчайшие сроки восстановили сообщение.

Военнослужащие Железнодорожный войск Восточного военного округа в рамках учений построили рамно-эстакадный мост через самую крупный приток реки Амур — реку Зея.

По легенде учения железнодорожное сообщение было прервано разрушением моста Транссибирской магистрали через Зея. Военные железнодорожники в сжатые сроки построили новый эстакадный мост РЭМ-500 и вспомогательный наплавной мост из комплекта НЖМ-56 для восстановления железнодорожного сообщения.

Перед и во время строительства дно реки и подводные строения моста обследовались военными водолазами на отсутствие взрывных устройств.

Длина эстакадного моста составила 175 метров. Для проверки прочности через мост была пропущен железнодорожный кран СРК-20, вес которого приравнивается локомотиву.

Всего в учениях участвуют около 700 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.