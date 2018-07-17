В Якутии мост через Лену могут начать строить в следующем году

Строительство моста через реку Лену в Якутии заинтересовало уже две японские компании: «Мицуи» и «Комаихалтек Инк», сообщает YakutiaMedia.

«Мы хотели бы обратиться к японскому министерству экономики, торговли и промышленности, чтобы запросить у них деньги на поддержку исследования, которое включало бы предварительное проектирование, изучение и составление сметы для проекта», — заявил Коносукэ Суги.

От якутской стороны могут понадобиться, по его словам, основные показатели моста и срок строительства. Колодезников же заверил, что информацию регион предоставить готов.

«Для нас этот проект очень важен. Поэтому мы собираемся сделать проектную документацию в короткие сроки, чтобы в 2019 году уже иметь эти документы и приступить к работе», — отметил первый зампред.