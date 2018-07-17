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Специалисты из КНР оценили стоимость моста через Лену почти вдвое больше расчетов
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Специалисты из КНР оценили стоимость моста через Лену почти вдвое больше расчетов 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты из КНР оценили предварительную стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии в 104 млрд рублей, что почти вдвое больше расчетов 2008 года, сообщила во вторник журналистам и. о. министра экономики региона Майя Данилова.
Строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска ждут более 10 лет. Врио главы Якутии Айсен Николаев ранее сообщил ТАСС о намерении обратиться с вопросом о строительстве моста в федеральные ведомства.
"По ценам 2008 года, когда готовилась проектно-сметная документация, стоимость моста составляла около 56 млрд рублей. Предложение, которое внесли наши китайские партнеры, [составляет] около 104 млрд рублей. Вопрос окончательной суммы еще открыт", — сказала Данилова.
Она добавила, что вопросы строительства моста планируется обсудить 20-21 июля в Якутске на международной конференции «Переход через Лену: Пути решения». «Надеемся, что придем к единому подходу технологии строительства», — отметила Данилова, добавив, что рассматриваются варианты строительства железнодорожного, автомобильного или совмещенного перехода.
В министерстве внешних связей Якутии ТАСС уточнили, что в конференции примут участие представители Японии и КНР, которые заинтересованы в строительстве моста через Лену. «Представители японских компаний Mitsui, Komailtec, китайской Power China впервые соберутся вместе и представят региональным властям свои варианты, в том числе по финансовым и проектным решениям», — сказал представитель министерства.
По всему течению Лены нет ни одного моста, кроме Осетровского в Иркутской области. Мост через Лену является для республики одним из главных проектов, поскольку позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также региональные автодороги. Предполагается, что благодаря реализации проекта ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.
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