Специалисты из КНР оценили стоимость моста через Лену почти вдвое больше расчетов

ЯКУТСК , 17 июля. / ТАСС /. Специалисты из КНР оценили предварительную стоимость проекта строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии в 104 млрд рублей, что почти вдвое больше расчетов 2008 года, сообщила во вторник журналистам и. о. министра экономики региона Майя Данилова

Строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска ждут более 10 лет. Врио главы Якутии Айсен Николаев ранее сообщил ТАСС о намерении обратиться с вопросом о строительстве моста в федеральные ведомства.

"По ценам 2008 года, когда готовилась проектно-сметная документация, стоимость моста составляла около 56 млрд рублей. Предложение, которое внесли наши китайские партнеры, [составляет] около 104 млрд рублей. Вопрос окончательной суммы еще открыт", — сказала Данилова.

Она добавила, что вопросы строительства моста планируется обсудить 20-21 июля в Якутске на международной конференции «Переход через Лену: Пути решения». «Надеемся, что придем к единому подходу технологии строительства», — отметила Данилова, добавив, что рассматриваются варианты строительства железнодорожного, автомобильного или совмещенного перехода.

В министерстве внешних связей Якутии ТАСС уточнили, что в конференции примут участие представители Японии и КНР, которые заинтересованы в строительстве моста через Лену. «Представители японских компаний Mitsui, Komailtec, китайской Power China впервые соберутся вместе и представят региональным властям свои варианты, в том числе по финансовым и проектным решениям», — сказал представитель министерства.