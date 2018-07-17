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Путин посоветовал американским СМИ тщательнее изучать видео о новом оружии России
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Путин посоветовал американским СМИ тщательнее изучать видео о новом оружии России 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал американским СМИ внимательнее изучать видеоматериалы о российском вооружении и не пугать население США угрозами со стороны России, которых не существуют. Об этом глава российского государства заявил в показанном в понедельник интервью американскому телеканалу Fox News.
Ведущий спросил, является ли намеренной провокацией фрагмент ролика, представленного во время Послания президента РФ Федеральному собранию, на котором показано, как новейшая российская ракета, способная обходить противоракетную оборону Соединенных Штатов, «летит над США и опускается во Флориде», где расположена резиденция Трампа «Мар-а-Лаго».
"Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами", — сказал Путин. Он посоветовал ведущему телеканала Крису Уоллесу пересмотреть ролик еще раз и убедиться в том, что там нигде не было видно ни слова «Флорида», ни географической привязки к этому американскому штату.
"Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно", — настаивал Путин и предложил подарить этот ролик ведущему Fox News.
Президент РФ напомнил также, что упомянутые ударные системы «родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне». «Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему ПРО, потому что пока не видим ее эффективности, и она слишком дорогая, но мы будем делать все для ее преодоления», — указал Путин.
Как сообщил Fox News, интервью с Путиным было взято в посольстве РФ в Хельсинки после встречи с президентом США Дональдом Трампом и продолжалось 35 минут.
Российское оружие
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о разработках систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.
Послание впервые сопровождалось инфографикой на специально установленных в зале экранах. В части, посвященной обороноспособности России и развитию Вооруженных сил, показывали схематичные видеоролики, демонстрирующие возможности новейших вооружений. В частности, были представлены условные траектории движения ракет.
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