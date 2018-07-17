Российские сельхозпроизводители предоставят льготы на энергетические ресурсы

Сегодня для сельскохозяйственных предприятий электроэнергия часто в разы дороже, чем для промышленных.

Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с членом Комитета по контролю и Регламенту Андреем Барышевым

Документ устанавливает льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей в регулируемых государством ценах на энергетические ресурсы.

Авторы подчёркивают, что проблема повышенных тарифов на энергоресурсы актуальна для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как в структуре расходов этих компаний расходы на энергоресурсы составляют немалую часть..

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по аграрным вопросам планирует рассмотреть на заседании 17 июля.

Авторы отмечают, что тарифы на электрическую энергию для сельскохозяйственных предприятий оказываются зачастую в 2-3 раза выше, чем для промышленных предприятий. «Значимым является тот факт, что высокие энерготарифы ощутимо увеличивают себестоимость сельхозпродукции. Это оказывает влияние на конечную цену отечественных продуктов питания, снижая их конкурентоспособность по сравнению с иностранными товарами», — отмечается в пояснительной записке.