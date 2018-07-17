Этот гениальный маневр Ганнибала вызвал шок у римлян

В ходе крупных битв Второй Пунической войны (218 — 201 гг. до н.э.) карфагенский полководец Ганнибал нанес римлянам немало сокрушительных поражений. Но настоящую славу принесло ему другое достижение: поход на Италию , когда он осенью с огромным войском перешел Альпы. Поход Ганнибала стал самым известным переходом через Альпы не в последнюю очередь еще и потому, что его маршрут до сих пор не определен с точностью.

По этому поводу было выдвинуто 20 гипотез, но ни одна из них не является достаточно убедительной. В 2016 году команда исследователей во главе с геоморфологом Уильямом Махейни (William Mahaney) из Университета Торонто вызвала фурор, выдвинув необычное предположение. Ученые считают, что великий карфагенский полководец повел свое войско через один из самых высоких и труднодоступных альпийских перевалов — Коль-де-ла-Траверсет, расположенный на высоте 2 947 метров в Котских Альпах на границе между Францией и Италией. Недавно редакция «Terra X» телеканала ZDF сняла документальный фильм «Экспедиция Ганнибала», где обобщила все имеющиеся сведения о знаменитом походе и в том числе исследовала гипотезу Махейни. Вывод таков: все действительно могло быть именно так. Два античных историка подробно описали переход Ганнибала через Альпы — римлянин Тит Ливий в начале нашей эры и грек Полибий, писавший свои труды во II веке до н.э. Прежде всего в описаниях Полибия можно найти немало важных сведений. Он входил в ближний круг Публия Корнелия Сципиона Эмилиана, разрушившего в 146 году до н.э. Карфаген . Многие члены его семьи отличились в войнах против Ганнибала, поэтому сведения к историку поступали достоверные. Правда, одной из задач Полибия было прославление своего протектора, но именно поэтому он большое значение придавал тому, чтобы «не проглядеть ложных фактов, а опровергнуть их».

По его сведениям, Ганнибал дошел до высотного перевала Альп от восточного берега Роны за девять дней. На высоте оказалось достаточно места для войскового лагеря. Оттуда Ганнибал мог воодушевить своих людей, показав им «равнину по берегам реки Падуса (теперь По)… и даже расположение самого Рима ». Открывающийся вид на равнину По считается поэтому очень важным критерием при определении места перевала. Спуск занял якобы три дня.

С перевала Коль-де-ла-Траверсет действительно открывается великолепный вид на равнину. Данные о продолжительность марша также вполне реальны. Надо учесть также общее стратегическое положение осенью 218 года. Быстрое продвижение карфегенян застигло римский сенат в какой-то степени врасплох. В спешке на север было послано войско под командованием Публия Корнелия Сципиона, оно прибыло туда через три дня после перехода Ганнибала через Рону.

То есть время поджимало Ганнибала. Ему было необходимо приложить все силы для того, чтобы римляне не нагнали его на одном из известных перевалов и не перекрыли ему выход. И тут Сципион оказал своему противнику услугу. Он решил, что Ганнибал «никогда не решится пойти в Италию таким путем». Поэтому он прекратил поиски противника и ограничился наблюдением за прибрежной дорогой.

Махейни исходит из предположения, что продвижение около 40 тысяч человек, более чем 10 тысяч лошадей и мулов, а также 37 слонов (эту цифру называет Полибий) не могло не оставить в почве идентифицируемых следов, тем более, если учесть, что этот маршрут из-за его высоты и положения не использовался другими войсками. На местах, пригодных для размещения лагеря, микробиолог Крис Аллен (Chris Allen) из Университета Белфаста, также относящийся к команде Махейни, взял пробы почвы.

Анализы почвы показали значительно повышенную концентрацию клостридий — бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте людей и лошадей. В одном из горных озер показатели наличия клостридий превышали норму в 20 раз. Датировка этой концентрации подходила под III век до н.э. Это внушило Махейни уверенность в том, что тут стояло лагерем большое войско. Правда, пока еще нет результатов других исследований, например, анализа остатков пищи, что помогло бы сделать выводы о её происхождении. Но если сложить все доказательства вместе, то с большой долей вероятности можно сказать, что Ганнибал пришел в Италию именно через Коль-де-ла-Траверсет.

Создатели документального фильма редакции «Terra X» не остановились на этом, а исследовали и другие вопросы, связанные с походом Ганнибала. Как его войско переправилось через Рону, выяснил историк, специалист по античности из Эрлангена Борис Драйер (Boris Dreyer), поставив эксперимент на Дунае, особенности течения которого идентичны Роне. Согласно результатам этих экспериментов, трехтонных североафриканских лесных слонов (в наше время вымерших) переправляли, вероятнее всего, на больших плотах по одному, для чего были необходимы тысячи бревен и эффективная логистика.

Она нужна была и для тылового обеспечения живого супероружия карфагенян. Только для слонов необходимо было иметь ежедневно 5,5 тонн корма. Насколько уверенно двигались гиганты по горам, также показано в документальном фильме с помощью эксперимента. Холод им не докучал, ведь слоны способны регулировать температуру своего тела на несколько градусов. Поэтому предполагается, что все слоны живыми достигли долины Роны, но потом их след теряется. Возможно, они погибли затем в болотах.

Об осмотрительности, с которой Ганнибал подошел к своему продлившемуся более пяти месяцев походу, свидетельствует и планирование, с которого он начал восхождение на Альпы. Для начала он снабдил своих воинов — нумидов, иберов, галлов и карфагенскую гвардию — обувью и теплой одеждой. Он посылал вперед разведчиков, которые должны были устраивать временные хранилища фуража и вскрывать возможные засады. Последние затем уничтожались летучими отрядами. Тем не менее, потери были ужасающими. Лишь 26 тысяч воинов пережили мучительный переход.

К большим вопросам, волнующим исследователей, относится и отказ Ганнибала от похода на Рим. Ведь после того, как в августе 216 года в битве при Каннах в Северной Апулии он разбил два сенатских войска численностью 80 тысяч человек, путь к столице противника был для него открыт. На этот вопрос биограф Ганнибала Педро Барчело (Pedro Barceló) из Потсдамского университета дает неожиданный ответ: Ганнибал совсем не собирался разрушать Рим, он хотел лишь принудить его к переговорам о ревизии мирного договора, навязанного сенатом Карфагену после Первой Пунической войны (264 — 241).

Вот так рассуждали властители эпохи эллинизма, не желавшие напрасно рисковать своими дорогостоящими наемными армиями в изматывающих и убийственных войнах. Но римская аристократия следовала другим правилам. Несмотря на ужасные потери, сенат отказался от переговоров и продолжал войну до печального финала. Победить легионы Публия Корнелия Сципиона Старшего в битве при Заме недалеко от Карфагена Ганнибалу оказалось не под силу. Против превосходящих ресурсов Рима даже у самой великой торговой державы Средиземноморья не было шансов.