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В США решили раскошелиться на строительство посольства в Иерусалиме
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В США решили раскошелиться на строительство посольства в Иерусалиме 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Строительство американского посольства на территории Иерусалима будет стоить США $21,2 млн Об этом сообщает The Times of Israel.
Как отмечается, в прошлом президент США заявлял, что на постройку здания выделят $250 тыс.
По данным издания, американская сторона подписала соглашение с компанией Desbuild Limak D&K, которая обеспечит посольство «сложными системами безопасности».
Ранее США объявили об открытии посольства в Иерусалиме. С вступительным словом выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман. На церемонии присутствуют дочь и советник президента США Дональда Трамп Иванка, ее муж и советник Трампа Джаред Кушнер, а также другие высокопоставленные американские и израильские чиновники.
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