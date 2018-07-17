В США решили раскошелиться на строительство посольства в Иерусалиме

Как отмечается, в прошлом президент США заявлял, что на постройку здания выделят $250 тыс.

По данным издания, американская сторона подписала соглашение с компанией Desbuild Limak D&K, которая обеспечит посольство «сложными системами безопасности».