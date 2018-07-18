Россия перестала быть крупнейшим держателем госдолга США

Россия выбыла из списка 33 стран, которые держат больше всего ценных бумаг казначейства США (госдолг). Новый перечень опубликовало американское министерство финансов.

Япония. Таким образом, сумма облигаций, которыми владеет сейчас Москва , составляет менее 30 миллиардов долларов. На первых местах в списке по-прежнему Китай

В апреле Россия распродала половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на 47,5 миллиарда долларов, оставив долговых обязательств на 48,7 миллиарда. Тогда в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг страна опустилась с 16-й на 22-ю строчку.