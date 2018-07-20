Bloomberg: на рынке облигаций оценивают решение РФ сократить вложения в ценные бумаги США

НЬЮ-ЙОРК , 20 июля. / ТАСС /. Решение России сократить вложения в ценные бумаги американского правительства вызвало пристальный интерес среди участников рынка облигаций, которые по-разному объясняют этот шаг. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, комментируя осуществленное РФ сокращение вложений с $96,1 млрд в марте до $14,9 млрд по данным на конец мая.

По версии агентства, столь резкое сокращение вложений не является обычным. «Для понимания значения сокращения вложений на $81,2 млрд следует помнить о том, что самое крупное из предпринимавшихся ранее в течение двух месяцев сокращений осуществила Япония — на $47,8 млрд», отмечает Bloomberg

Агентство также указывает, что никто на крупнейшем в мире рынке облигаций не уверен в том, как оценивать такую ситуацию. «Согласно одной из теорий, этот вывод активов связан с американскими санкциями в отношении России. Если Россия предпримет дальнейшие шаги для того, чтобы уйти с американского рынка облигаций, то у президента [ США Дональда] Трампа, вероятно, появится еще одна тема для обсуждений на следующей встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным», пишет Bloomberg.

В минувший вторник минфин США сообщил, что Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.