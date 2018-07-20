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Bloomberg: на рынке облигаций оценивают решение РФ сократить вложения в ценные бумаги США
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Bloomberg: на рынке облигаций оценивают решение РФ сократить вложения в ценные бумаги США 

ТАСС 11 минут назад
Фото: RT на русском
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Решение России сократить вложения в ценные бумаги американского правительства вызвало пристальный интерес среди участников рынка облигаций, которые по-разному объясняют этот шаг. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, комментируя осуществленное РФ сокращение вложений с $96,1 млрд в марте до $14,9 млрд по данным на конец мая.
По версии агентства, столь резкое сокращение вложений не является обычным. «Для понимания значения сокращения вложений на $81,2 млрд следует помнить о том, что самое крупное из предпринимавшихся ранее в течение двух месяцев сокращений осуществила Япония — на $47,8 млрд», отмечает Bloomberg.
Агентство также указывает, что никто на крупнейшем в мире рынке облигаций не уверен в том, как оценивать такую ситуацию. «Согласно одной из теорий, этот вывод активов связан с американскими санкциями в отношении России. Если Россия предпримет дальнейшие шаги для того, чтобы уйти с американского рынка облигаций, то у президента [США Дональда] Трампа, вероятно, появится еще одна тема для обсуждений на следующей встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным», пишет Bloomberg.
В минувший вторник минфин США сообщил, что Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
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