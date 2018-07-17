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Странная аномалия в Америке посылает сигнал в космос
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Странная аномалия в Америке посылает сигнал в космос 

13 Новостей.ru 47 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Таинственная аномалия была найдена ранее в США, а точнее у берега в Северной Каролине, но власти пытаются скрыть информацию о феномене. После того, как сотрудники по изучению атмосферных и океанических исследований сделали своё открытие на дне, они скрыли всю информацию о своей находке, но немного позднее решили рассказать об аномалии. Но отсутствие секретности продолжалось недолго и спустя небольшой промежуток времени они снова засекретили все данные. Так что же за мистические события происходят в данном районе? Известно только то, что под водой находится некая таинственная постройка, которая посылает короткие сигналы в космос. Сооружение охраняют многочисленные военные и уфологам невозможно определить ни возраст постройки, ни то, кто построил и с какой целью. К изучению даже подключились специалисты из Пентагона и некоторые учёные, но круг лиц, имеющих доступ к таинственной постройке довольно ограничен и узнать больше информации просто невозможно. Ясно одно, от нас скрывают нечто важное и не собираются этим делиться с простыми людьми.
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