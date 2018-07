Политика России и российская внешняя политика

Приводим основные выдержки из интервью, которое «Академия международной политики» (Uluslararsı Politika Akademisi (UPA), интернет-сайт, посвященный анализу мировых и региональных событий — прим. пер.) провела с авторами книги «Политика России и российская внешняя политика», доцентом, доктором Озаном Ормеджи (Ozan Örmeci) и доктором Синой Кысаджиком (Sina Kısacık).

Ахмет Джейлан (Ahmet Ceylan) и Иса Услу (İsa Uslu): Уважаемые авторы, читатели UPA с большим интересом следят за выходом в свет столь важной книги, подаренной вами современной литературе. Мы поздравляем вас и благодарим за ваш труд. Расскажите, как возникла идея этой работы и как проходил процесс ее создания?

Озан Ормеджи: После успеха сборников статей многих авторов, вышедших под моей редакцией, «Turkish Foreign Policy in the New Millennium» (2015, Peter Lang) и «Отношения Турция — Европа» (2016, Gazi Kitabevi) я в последнее время сосредоточил свою работу на сфере международных отношений. Пользуясь своими знаниями иностранных языков, я решил опубликовать серию исследований по ряду стран в помощь турецким студентам и исследователям. Начал я с пяти ведущих стран — членов Совета Безопасности ООН . В этой связи в 2017 году была опубликована моя работа «Американская внутренняя и внешняя политика» (2017, Cinius Yayınları), а в этом году — «Поступь дракона: Китайская Народная Республика в мировой политике» (2018, Cinius Yayınları). В этом же году я начал работу над книгой о России . Но поняв, что я недостаточно хорошо осведомлен об экономической и энергетической политике РФ, я рассказал об этом проекте моему другу Сине Кысаджику, который недавно завершил докторантуру по данному направлению в Университете Едитепе и является одним из авторов UPA. Он тоже пожелал принять участие в проекте, так появилась эта работа.

Сина Кысаджик: За годы докторантуры (2009-2017) на кафедре политических наук и международных отношений (английский язык) Университета Едитепе я благодаря моему дорогому научному руководителю, профессору Месуту Хаккы Джашину (Mesut Hakkı Caşın) — в настоящее время я работаю его ассистентом — обратился к теме евразийской геополитики. После того как я начал заниматься внешней политикой Российской Федерации, расцениваемой в качестве одной из ведущих стран этого региона, я увидел, что есть необходимость в проведении глубоких научных исследований об этой стране.

Так, в статьях, которые я пишу для UPA с июля 2012 года, в дальнейшем в моей докторской диссертации, книгах и разделах книг, написанных мною за прошедшие годы, мои академические интересы склонялись к внешней и энергетической политике России. Российская Федерация — одна из важнейших глобальных сил мира, и особенно в период Владимира Путина эта страна стала играть очень заметную роль в геополитических, геостратегических, геоэкономических и геокультурных событиях регионального и более широкого масштаба. Исходя из необходимости глубокого изучения трансформаций, пережитых РФ во внутренней и внешней политике, особенно народом Турции — страны, с которой Россия выстраивала отношения в плоскости исторической конкуренции и сотрудничества, мы с моим дорогим коллегой Ормеджи посчитали нужным создать такую монографию.

— Уважаемые авторы, заголовок, выбранный вами для этой книги, дает нам определенное представление о ее содержании, но для непосвященных не могли бы вы рассказать, о чем эта ценная работа?

Озан Ормеджи: Помимо «Предисловия» и «Заключения», книга состоит из трех разделов, куда включены 33 статьи. В первый раздел под заголовком «Внутренняя политика России» мы поместили анализ и сведения, касающиеся российской политической истории, политической системы РФ, российской политической культуры, российской экономики, выборов президента РФ в 2018 году, харизматического российского лидера и президента РФ Владимира Путина.

Во втором разделе под названием «Внешняя политика России» мы рассмотрели такие темы, как основные принципы актуальной российской внешней политики, российская внешнеполитическая традиция, место энергетической дипломатии в российской внешней политике, идея евразийства и российский философ Александр Дугин как доверенное лицо Кремля, отношения Россия — страны Средней Азии, отношения Россия — Китай, отношения Россия — Германия , отношения Россия — Иран , отношения Россия — США и споры о новой холодной войне, украинский кризис и референдум в Крыму , российская стратегия национальной безопасности, отношения Россия — Сирия , отношения Россия — Северная Корея и северокорейская ядерная программа, проект «Северный поток» и отношения Россия — Европа, отношения Россия — западный мир через призму идей российского ученого Дмитрия Тренина

В третьем разделе под названием «Отношения Турция — Россия» мы коснулись таких вопросов, как отношения Россия — Турция с точки зрения Александра Дугина, российско-турецкое сближение в последнее время, покупка Турцией систем противовоздушной обороны С-400 у России, энергетическое сотрудничество России с Турцией, в частности по проекту атомной электростанции «Аккую» (Мерсин), влияние украинского кризиса на турецко-российские отношения. Я думаю, что мы написали одно из самых значимых турецкоязычных исследований, касающихся актуальной политики в этой области, и восполнили важный пробел в современной литературе.

Сина Кысаджик: Прежде всего наша монография не носит характер исторического исследования. Российская история — это область, которую должны рассматривать историки в гораздо более широком масштабе и более исчерпывающим образом. Наша книга ориентирована на область политических наук и международных отношений с акцентом на актуальную политику. Второй важный момент, который следует отметить: в основу первых двух разделов книги во многом легли статьи, написанные для UPA как моим коллегой Ормеджи, так и мной, мы старались приводить максимально актуальные события в соответствующих разделах. В первые два раздела книги мы пытались поместить наиболее актуальную аналитику, проведенную по тем вопросам российской внутренней и внешней политики, которые мы посчитали важными, до июня 2018 года, когда наша книга вышла в свет. Поэтому наше исследование охватывает даже самые последние события.

Третий вопрос, о котором я хотел бы упомянуть, связан с отношениями Турции и России, двух самых значимых и заслуживающих внимания сил евразийской геополитики, и последним разделом нашей книги. Ввиду специфической природы турецко-российских отношений, которые в ходе исторического процесса время от времени находились в плоскости конфликта, а временами — сотрудничества, мы посчитали уместным посвятить им отдельный раздел. В силу характера международной политической ситуации, которая меняется моментально, мы, конечно, не смогли охватить все темы и понимаем, что есть некоторые неучтенные моменты, но, несмотря ни на что, я убежден, что мы выпустили одно из самых значительных проведенных в этой области исследований на турецком языке. Но, конечно, вердикт должны вынести турецкие читатели и общественность.

— Если посмотреть сквозь призму истории, какие факторы, по вашему мнению, могут влиять на российско-турецкие отношения сегодня и формировать их будущее? Что, как вам кажется, следует рассматривать как переломные моменты, которые сказываются на нынешнем состоянии отношений между двумя странами?

Озан Ормеджи: В моем представлении важнейшими факторами с точки зрения турецко-российских отношений являются следующие: постепенно растущие экономические связи между двумя странами, прежде всего энергетические проекты; выработанное двумя государствами с исторической точки зрения восприятие друг друга в качестве конкурентов, ставшее частью их идентичности; трудности, периодически возникающие в отношениях двух стран в силу того, что Турция — член НАТО , а отношения России с Западом в целом остаются проблематичными; гражданская война в Сирии; проблема Нагорного Карабаха и расхождение интересов двух стран по некоторым другим вопросам; ярко выраженные тенденции «сильного лидера» и «одного человека — единственного народного избранника» в политических культурах турецкого и российского обществ, которые на самом деле очень похожи друг на друга своими особенностями и Запада, и Востока.

Erdoğan nice-nice approach with Putin isn't working. Cartoon by Slovakia's @MarianKamensky1 #putin #turkey #russia pic.twitter.com/zGmpz17nZJ

— Global Cartoons (@globalcartoons) 27 ноября 2015 г.

Что же касается переломных моментов, я бы выделил следующие периоды: дружба в период Ататюрка — Ленина; потом враждебность, вспыхнувшая в один момент в первую фазу холодной войны; временное сближение 1970-х; с 1980 года — очередное усиление восприятия конкуренции до окончания холодной войны; начиная с конца 1990-х — стабильный подъем на фоне энергетических соглашений, растущих экономических и туристических связей и в результате возникшее в 2000-е годы восприятие двумя странами друг друга в качестве «экономических союзников» благодаря дуэту Эрдоган — Путин как лидеров с авторитарными тенденциями; возобновившееся в период арабской весны восприятие конкуренции / враждебности, которое достигло пика с уничтожением российского самолета, но продлилось весьма недолго; наконец, период «еще более сильного экономического союзничества», который ознаменовался покупкой систем противовоздушной обороны С-400, атомной электростанцией «Аккую» и проектом «Турецкий поток». Но здесь также следует отметить, что в этой связи наступают все более непростые времена. Поскольку при участии в западных военно-политических институтах и одновременно тесных экономических отношениях с Россией Анкаре , возможно, в скором будущем придется сделать выбор. Но если Турция будет делать осторожные, благоразумные шаги в соответствии с международным правом, тогда нечего бояться.

Более того, из напряженности Запад — Россия Турция даже может извлечь для себя важные дипломатические роли. Хочу отметить и следующее: построение экономических и политических отношений с Россией не должно восприниматься как враждебность к США и Европе. Напротив, наличие всесторонних политических и экономических отношений с этой страной может придать импульс и отношениям с Западом. На этом этапе, конечно, нужны серьезные умения, и правительство Партии справедливости и развития (ПСР), министерство иностранных дел Турецкой Республики время от времени демонстрируют их.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции

Сина Кысаджик: Со времен царской России и Османской империи эти две силы периодически воевали друг с другом по разным поводам, а в определенные периоды, когда того требовала складывающаяся ситуация, строили союзы. После распада двух упомянутых структур Турецкая Республика и Союз Советских Социалистических Республик (СССР) до 1945 года в целом проводили согласованную политику. Но в силу того что Иосиф Сталин, лидер Советского Союза как одной из стран — победителей в завершившейся в 1945 году Второй мировой войне, предъявил территориальные претензии к Турции, Анкара под влиянием условий присоединилась к западному блоку во главе с США. В этот период отношения Анкары и Москвы находились на очень низком уровне. Однако в возникший в ходе холодной войны недолгий период разрядки (detant) и в результате поисков Турцией путей выработки многомерной внешней политики особенно после письма Джонсона 1964 года в связи с кипрской проблемой между двумя странами происходило краткосрочное сближение даже во времена этого двублокового противостояния.

Тем не менее важнейшая точка отсчета в развитии турецко-российских отношений — начало некоторых конкретных событий благодаря политике открытости, которую преследовал Михаил Горбачев , назначенный на пост генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза к концу холодной войны. С подписанием в 1984 году соглашения о купле-продаже природного газа отношения Анкары и Москвы набрали обороты на базе энергетики, а 1990-е годы прошли проблемно и непродуктивно из-за множества факторов внутреннего и внешнего происхождения в обеих странах. В Российской Федерации, которая пережила очень сложные годы в силу таких проблем, как Нагорный Карабах и Чечня , а также замороженные конфликты и внутриполитические потрясения, политическая и экономическая ситуация стала двигаться вперед параллельно начавшейся в мэрии Санкт-Петербурга политической карьере бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Путин, который после мэрии Санкт-Петербурга сначала был назначен директором ФСБ , созданной вместо КГБ, а затем в администрацию бывшего президента РФ Бориса Ельцина , наконец, 31 декабря 1999 года был назначен Ельциным исполняющим обязанности президента и с победой на президентских выборах в марте 2000 года полностью взял бразды правления страной в свои руки.

Turkey and Russia are playing with fire. Cartoon by Luojie of China. #syria #putin #russia #turkey #erdogan pic.twitter.com/UAFt1KSyEX

— Global Cartoons (@globalcartoons) 27 ноября 2015 г.

Наряду с тем, что Путин, создавший жесткую, авторитарную и централизованную структуру во внутренней политике, с этой точки зрения пользуется абсолютной поддержкой российского народа, во внешней политике он тоже занял жесткую позицию и с уверенностью, которую в то время придавали высокие цены на углеводороды, стал преследовать проактивную политику, не имевшую ничего общего с 1990-ми. А в Турции, которая в 1990-е годы боролась с терроризмом Рабочей партии Курдистана , возникшим с середины 1980-х годов, а в этот период особенно усугубившимся, и внутриполитической нестабильностью, на выборах 3 ноября 2002 года победила ПСР, созданная 14 августа 2001 года, — что стало большим сюрпризом, — и это дало старт новому периоду. Первой из стран, которым в этой связи придавалось большое значение в рамках доктрины «стратегическая глубина», стала Российская Федерация.

Два глобальных лидера Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, исходя из представления о том, что налаживанием и укреплением отношений между Турцией и Россией можно найти решение многих проблем в окружающих две страны регионах, демонстрируют решительную политику в направлении обеспечения многомерности отношений, построенных на базе энергетики, с привлечением к ним с каждым годом новых сфер. Запуск газопровода «Турецкий поток» в недалеком будущем вдобавок к газопроводу «Голубой поток», строительство Россией первой турецкой атомной электростанции «Аккую» в Мерсине, покупка Турцией системы противовоздушной обороны С-400 у России, взаимные торговые инвестиции двух стран и турецко-российские браки, число которых крайне увеличилось в последние годы, — все это сильные и развивающиеся сферы двусторонних отношений.