Ещё
Амуру поставили третий класс качества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Амуру поставили третий класс качества 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Качество воды в Амуре на протяжении последних лет остается стабильным и оценивается 3 классом качества из 5 возможных, то есть он «загрязнен», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 1-й класс — это «условно чистая» вода, а 5-й — «экстремально грязная».
— Вместе с этим заметно и улучшение качества воды в Амуре — например, у села Богородское. Так, в нынешнем году вода здесь отнесена к 3 классу качества, а в прошлом году — к четвертому, — рассказала начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного УГМС Татьяна Гусева.
Как продолжила собеседница, в целом, для вод Амура наблюдается незначительное снижение загрязненности биогенными веществами, то есть остатками отмерших организмов или продуктами их жизнедеятельности. Снижение загрязненности также наблюдается по отношению сброса коммунально-бытовых сточных вод, неорганизованных хозбытовых стоков.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Полковника в Хабаровском крае оштрафовали за сбор дани Медведица из зверинца беспокоит поселок в Хабаровском крае В «горячих» кранах хабаровчан холодной воды скоро не будет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США433
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины114
В России оценили неожиданное решение Франции161
Названа главная проблема в отношениях РФ и США2
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу22
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение