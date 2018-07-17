Амуру поставили третий класс качества

Качество воды в Амуре на протяжении последних лет остается стабильным и оценивается 3 классом качества из 5 возможных, то есть он «загрязнен», сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». 1-й класс — это «условно чистая» вода, а 5-й — «экстремально грязная».

— Вместе с этим заметно и улучшение качества воды в Амуре — например, у села Богородское . Так, в нынешнем году вода здесь отнесена к 3 классу качества, а в прошлом году — к четвертому, — рассказала начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного УГМС Татьяна Гусева

Как продолжила собеседница, в целом, для вод Амура наблюдается незначительное снижение загрязненности биогенными веществами, то есть остатками отмерших организмов или продуктами их жизнедеятельности. Снижение загрязненности также наблюдается по отношению сброса коммунально-бытовых сточных вод, неорганизованных хозбытовых стоков.