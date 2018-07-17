Из-за профилактических работ в Приморье могут быть сбои в телевещании

В Приморье могут наблюдаться сбои на теле— и радиоканалах, сообщает PRIMPRESS. Причина — плановые профилактические работы на нескольких объектах цифрового вещания, которые пройдут с 16 по 22 июля.