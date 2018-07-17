Ещё
Из-за профилактических работ в Приморье могут быть сбои в телевещании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за профилактических работ в Приморье могут быть сбои в телевещании 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье могут наблюдаться сбои на теле— и радиоканалах, сообщает PRIMPRESS.
Причина — плановые профилактические работы на нескольких объектах цифрового вещания, которые пройдут с 16 по 22 июля.
Primpress: последние новости
Во Владивосток прибыл хэндбайкер-инвалид Алексей Костюченко В Приморье распределили доли квот на вылов водных биоресурсов Почти 250 обращений приморцев положительно решены благодаря порталу «Народный контроль»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США433
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины114
В России оценили неожиданное решение Франции161
Названа главная проблема в отношениях РФ и США2
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу22
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение