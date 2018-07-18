Россия выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга

Россия сбросила около трети имевшихся у нее государственных облигаций США

Россия перестала быть одним из крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Об этом сообщило министерство финансов США

Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.

В марте Россия была на 16 месте в списке держателей гособлигаций США. Москва держала казначейские бумаги более чем на 90 миллиардов долларов. Позже, в апреле, эта сумма снизилась до 48, 7 миллиардов долларов. Тогда Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.