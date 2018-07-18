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Россия выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга
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Россия выбыла из списка крупнейших держателей американского госдолга 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия сбросила около трети имевшихся у нее государственных облигаций США.
Россия перестала быть одним из крупнейших держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов. Об этом сообщило министерство финансов США.
Отмечается, что Россия сбросила по меньшей мере треть имевшихся у нее американских государственных облигаций.
В марте Россия была на 16 месте в списке держателей гособлигаций США. Москва держала казначейские бумаги более чем на 90 миллиардов долларов. Позже, в апреле, эта сумма снизилась до 48, 7 миллиардов долларов. Тогда Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.
Сейчас последнюю строчку в списке 33 держателей казначейских бумаг США занимает Чили с бумагами на 30 миллиардов долларов.
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