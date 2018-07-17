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Российские и южноосетинские военнослужащие в составе разведывательно-огневых контуров уничтожили командные пункты условного противника
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Российские и южноосетинские военнослужащие в составе разведывательно-огневых контуров уничтожили командные пункты условного противника 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в совместной тренировке на полигоне Дзарцеми приняли участие более 1200 российских и южноосетинских военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии в составе разведывательно-огневых контуров (РОК) уничтожили на учении командные пункты и бронетехнику наступающего условного противника.
На полигоне Дзарцеми (Южная Осетия) артиллеристы соединения с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» наносили огневое поражение по целям, координаты которых поступали с пунктов управления южноосетинских мотострелковых подразделений.
В тесном взаимодействии военнослужащие отработали вопросы по поражению дальних объектов условного противника из орудий и реактивных систем залпового огня.
Всего было выполнено свыше 60 огневых задач по уничтожению разведанных огневых позиций, строений и мест скопления пехоты противника на удалении до 30 км.
После каждого залпа артиллеристы отрабатывали противоогневой маневр, оставляя огневые позиции и выдвигаясь на заранее подготовленные.
Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российского соединения.
Всего в тактической тренировке РОК принимали участие более 1200 российских и южноосетинских военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.
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