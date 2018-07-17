Российские и южноосетинские военнослужащие в составе разведывательно-огневых контуров уничтожили командные пункты условного противника

Всего в совместной тренировке на полигоне Дзарцеми приняли участие более 1200 российских и южноосетинских военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии в составе разведывательно-огневых контуров (РОК) уничтожили на учении командные пункты и бронетехнику наступающего условного противника.

На полигоне Дзарцеми (Южная Осетия) артиллеристы соединения с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» наносили огневое поражение по целям, координаты которых поступали с пунктов управления южноосетинских мотострелковых подразделений.

В тесном взаимодействии военнослужащие отработали вопросы по поражению дальних объектов условного противника из орудий и реактивных систем залпового огня.

Всего было выполнено свыше 60 огневых задач по уничтожению разведанных огневых позиций, строений и мест скопления пехоты противника на удалении до 30 км.

После каждого залпа артиллеристы отрабатывали противоогневой маневр, оставляя огневые позиции и выдвигаясь на заранее подготовленные.

Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российского соединения.

Всего в тактической тренировке РОК принимали участие более 1200 российских и южноосетинских военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.