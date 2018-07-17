Более 1,2 тыс. военных из РФ и Южной Осетии разгромили условного противника на учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. / ТАСС /. Более 1,2 тыс. российских и югоосетинских военных в ходе учений при поддержке артиллерии уничтожили в горах республики наступающего условного противника. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Более 1,2 тыс. российских и югоосетинских военнослужащих уничтожили наступающего условного противника на полигоне Дзарцеми ( Южная Осетия ) при активной поддержке артиллерии", — сказали в пресс-службе.

Мотострелки были усилены батареями 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани», а также реактивных систем залпового огня «Град».

Как отметили в округе, благодаря активному использованию беспилотников координаты целей были установлены за минимально возможное время.

Всего за сутки военные выполнили более 60 огневых задач, задействовав порядка 200 единиц техники.