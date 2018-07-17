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Наркоман напал на женщину на одной из улиц Ростова
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Наркоман напал на женщину на одной из улиц Ростова 

Деловое сообщество 56 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Накануне вечером, 16 июля, мужчина, который согласно предварительным данным находился в состоянии наркотического опьянения, напал на проспекте Космонавтов на прохожую женщину. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Ростов» со ссылкой на слова очевидцев. «Он набросился на нее, приставил нож к горлу и стал кричать, что сейчас зарежет. Женщина выронила сумки, стояла бледная, ни жива не мертва», — рассказал очевидец. Здесь же собралась толпа народа, которая начала уговаривать парня оставить эту затею, кто-то попытался выбить нож из его рук. В течение нескольких минут на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. Один из полицейских держал наркомана под прицелом, однако тот не бросал оружие. Только после выстрела зачинщик инцидента поскользнулся, а его жертве удалось вырваться.
https://youtu.be/IQvlkMGHQRk
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