Названы регионы с самой грязной питьевой водой

Вологодская область заняла первое место среди российских регионов с самой грязной питьевой водой.

Также этим неблагополучным показателем были отмечены: Костромская, Курганская области и Карачаево-Черкесия

Как пишут «Известия» Роспотребнадзор заявил, что доля обеспечения безопасной питьевой водой в прошедшем году выросла до 91,5% (в 2015-м — 90,4%).

Но до сих пор есть регионы. где менее половины местных имеют доступ к питьевой воде со стандартами качества.

Ранее сообщалось, с 17 июля жители ряда городов и населенных пунктов Днепропетровской области могут остаться без питьевой воды. Поставки жидкого хлора для обеззараживания воды после остановки завода «Днепразот» так и не возобновились.