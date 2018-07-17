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Названы регионы с самой грязной питьевой водой
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Названы регионы с самой грязной питьевой водой 

News.ru 1 час назад
Вологодская область заняла первое место среди российских регионов с самой грязной питьевой водой.
Также этим неблагополучным показателем были отмечены: Костромская, Курганская области и Карачаево-Черкесия.
Как пишут «Известия», Роспотребнадзор заявил, что доля обеспечения безопасной питьевой водой в прошедшем году выросла до 91,5% (в 2015-м — 90,4%).
Но до сих пор есть регионы. где менее половины местных имеют доступ к питьевой воде со стандартами качества.
Так, в Вологодской области доля обеспечения чистой водой — 45%. В Костромской области и Карачаево-Черкесской Республике — 66,7%, в Курганской области — 69,3%.
Ранее сообщалось, с 17 июля жители ряда городов и населенных пунктов Днепропетровской области могут остаться без питьевой воды. Поставки жидкого хлора для обеззараживания воды после остановки завода «Днепразот» так и не возобновились.
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