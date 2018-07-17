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Военная полиция накажет военнослужащих за курение в неположенном месте
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Военная полиция накажет военнослужащих за курение в неположенном месте 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники военной полиции могут получить полномочия привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкогольных напитков в запрещённых местах.
Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть в окончательном, третьем чтении на заседании 17 июля.
Законопроект наделяет военную полицию рядом дополнительных полномочий, для чего вносятся изменения в отдельные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, военная полиция сможет привлекать к административной ответственности военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, а также лиц гражданского персонала за курение и распитие алкогольных напитков в запрещённых местах.
Также военная полиция сможет заводить административные дела по факту употребления наркотических и психотропных веществ. Кроме того, военная полиция сможет задерживать военнослужащих в связи с совершением ими административного правонарушения и рекомендовать командиру воинской части наложить на нарушителей строгое дисциплинарное высказывание.
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