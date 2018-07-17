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Госдума приняла закон о расширении полномочий военной полиции Вооруженных сил РФ
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Госдума приняла закон о расширении полномочий военной полиции Вооруженных сил РФ 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о расширении полномочий военной полиции Вооруженных сил РФ.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.
Законом предлагается наделить должностных лиц военной полиции полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях и составлять протоколы в отношении военнослужащих Вооруженных сил, граждан, призванных на военные сборы в Вооруженные силы, а также лиц гражданского персонала Вооруженных сил (при совершении административного правонарушения на территории воинской части или в связи с исполнением ими служебных обязанностей).
В частности, речь идет о рассмотрении дел, связанных с нарушением установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, потреблении алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, а также потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача при обозначенных законодательством условиях.
Кроме того, военная полиция наделяется законом полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных, в том числе, с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, невыполнением законных требований прокурора, следователя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показателя свидетеля.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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