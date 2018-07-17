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Госдума приняла в I чтении законопроект о военных учебных центрах
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Госдума приняла в I чтении законопроект о военных учебных центрах 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Он предполагает замену нескольких существующих видов подразделений военной подготовки единый вид подразделений — ВУЦ.
Сейчас военная подготовка студентов ведется в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса.
Создание единой формы военной подготовки предложено правительством «с целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», говорится в пояснительной записке.
Сейчас те или иные структуры военной подготовки имеются в 87 вузах России, в том числе — 34 учебных центра готовят офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.
По словам председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, военная подготовка в гражданских вузах — значимый элемент создания мобилизационного ресурса. «Наличие такого запаса — одно из важнейших условий поддержания обороноспособности государства», — заявил он журналистам.
Военное обучение студентов позволяет армии расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, а самим студентам — приобрести военно-учетную специальность, отметил Шаманов.
"Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки", — заявил он, добавив, что «сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют».
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