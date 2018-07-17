«Известия»: в Москве планируют открыть палестинский коммерческий центр 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Палестинский коммерческий центр откроется в Москве в ближайшее время, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник на сайте издания.
"Предполагается открытие палестинского коммерческого центра в российской столице в течение ближайшего времени. Тогда в Москву будет поступать сельскохозяйственная продукция из Палестины", — сообщил посол изданию.
Дипломат отметил, что в инвестиционном плане для развития отношений двух стран имеются все возможности. По его словам, сейчас 25 российских компаний работают в Палестине — в основном в сфере туризма, промышленности, медицины и сельского хозяйства.