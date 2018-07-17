СМИ: В правительстве поддержали поправки об упрощении получения российского гражданства

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые упрощают процедуру получения российского гражданства. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.

По данным газеты, поправки, разработанные МВД , позволят президенту определить категории иностранцев, которые получают право стать гражданами страны в упрощённом порядке.

При этом участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников получат возможность подавать документы на гражданство, имея лишь разрешение на временное проживание или вид на жительство.