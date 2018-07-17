СМИ: В правительстве поддержали поправки об упрощении получения российского гражданства 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые упрощают процедуру получения российского гражданства. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.
По данным газеты, поправки, разработанные МВД, позволят президенту определить категории иностранцев, которые получают право стать гражданами страны в упрощённом порядке.
При этом участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников получат возможность подавать документы на гражданство, имея лишь разрешение на временное проживание или вид на жительство.
Ранее в России предложили упростить получение паспорта для лиц без гражданства.