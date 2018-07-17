Ещё
Оцениваем китайский опыт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оцениваем китайский опыт 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время власти Москвы рассматривают возможность внедрения системы безстанционного велопроката.
Переговоры с китайской компанией, реализующей такую систему проката, еще ведутся. Помимо очевидных плюсов такого решения — легкость в обращении и отсутствие необходимости искать парковочные станции, есть и минусы. Один из основных — это разбросанные по всему городу велосипеды, как следствие — захламление улиц.
— Если система и будет внедряться, то будут организованы определенные зоны, в которых можно начинать и заканчивать прокат, — сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.
К слову, безстанционный велопрокат постепенно завоевывает любовь и европейцев. С момента основания в 2014 году китайская компания увеличила велопарк до 10 миллионов единиц.
ЦИФРА
50 станций велопроката планируется присоединять к существующей сети ежегодно. Число велосипедов будет увеличиваться на 500 ежегодно.
Вечерняя Москва: последние новости
Предпринимателей обучают эффективно вести бизнес и избегать нарушений Названа причина крушения Boeing 737 на Кубе Почти тонну кокаина с фото футболиста Неймара конфисковали с подлодки у берегов Гватемалы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины70
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США420
В России оценили неожиданное решение Франции155
«Нафтогаз» сделал предложение по «Северному потоку — 2»17
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу7
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение