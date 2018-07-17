Оцениваем китайский опыт

В настоящее время власти Москвы рассматривают возможность внедрения системы безстанционного велопроката.

Переговоры с китайской компанией, реализующей такую систему проката, еще ведутся. Помимо очевидных плюсов такого решения — легкость в обращении и отсутствие необходимости искать парковочные станции, есть и минусы. Один из основных — это разбросанные по всему городу велосипеды, как следствие — захламление улиц.

— Если система и будет внедряться, то будут организованы определенные зоны, в которых можно начинать и заканчивать прокат, — сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

К слову, безстанционный велопрокат постепенно завоевывает любовь и европейцев. С момента основания в 2014 году китайская компания увеличила велопарк до 10 миллионов единиц.

ЦИФРА

50 станций велопроката планируется присоединять к существующей сети ежегодно. Число велосипедов будет увеличиваться на 500 ежегодно.