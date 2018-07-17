Потсдамская конференция определила границы Европы

В истории она известна как Потсдамская, или Берлинская, конференция. Главной её целью стало определение дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы.

За 17 дней, в течение которых в замке Цецилиенхоф продолжалась конференция, руководители стран-победительниц приняли важнейшие решения по обустройству поверженной Германии . По решению конференции, восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одер-Нейсе, что сократило её территорию на 25% по сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, Силезии, Западной Пруссии и две трети Померании. Это были в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Силезии, которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. В состав Советского Союза вместе со столицей Кенигсбергом , вскоре переименованным в Калининград , вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана Кенигсбергская (с марта 1946 — Калининградская) область РСФСР.

На Потсдамской конференции Сталин подтвердил своё обязательство не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии . Союзники также подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции. В завершающий день конференции, 2 августа 1945 года, главы делегаций приняли основополагающие решения по урегулированию послевоенных вопросов.

Сейчас во дворце Цецилиенхоф, где проходила встреча «Большой тройки», размещены гостиница и ресторан, а также мемориальный музей Потсдамской конференции.