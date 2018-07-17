Потсдамская конференция определила границы Европы 

Семьдесят три года назад,17 июля 1945 года, в Потсдаме (пригород Берлина) открылась последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании): Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля.
В истории она известна как Потсдамская, или Берлинская, конференция. Главной её целью стало определение дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы.
За 17 дней, в течение которых в замке Цецилиенхоф продолжалась конференция, руководители стран-победительниц приняли важнейшие решения по обустройству поверженной Германии. По решению конференции, восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одер-Нейсе, что сократило её территорию на 25% по сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, Силезии, Западной Пруссии и две трети Померании. Это были в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Силезии, которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. В состав Советского Союза вместе со столицей Кенигсбергом, вскоре переименованным в Калининград, вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана Кенигсбергская (с марта 1946 — Калининградская) область РСФСР.
На Потсдамской конференции Сталин подтвердил своё обязательство не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Союзники также подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции. В завершающий день конференции, 2 августа 1945 года, главы делегаций приняли основополагающие решения по урегулированию послевоенных вопросов.
Сейчас во дворце Цецилиенхоф, где проходила встреча «Большой тройки», размещены гостиница и ресторан, а также мемориальный музей Потсдамской конференции.