Общественники обеспечат контроль на всех загородных избирательных участках Москвы

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Наблюдатели от московской Общественной палаты , а также от кандидатов в мэры Москвы будут обеспечивать наблюдение за ходом голосования на всех избирательных участках, в том числе которые находятся за пределами столицы. Об этом сообщил в четверг председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

"В рамках заседания штаба было принято решение, что мы максимально, стопроцентно закроем так называемые новые, экстерриториальные участки, которые дополнительно к Москве будут образованы в четырех регионах — Подмосковье , Владимирской, Тульской, Калужской областях. Радостно, что партии и кандидаты взяли на себя обязательства тоже полностью закрыть эти новые участки", — сказал Венедиктов в рамках заседания общественного штаба.

Он отметил, что очень важно, что все политические силы согласились наблюдать за чистотой выборов мэра Москвы. Кроме того, в августе планируются выезды наблюдателей от общественной палаты, а также кандидатов на загородные избирательные участки для проверки их на соответствие московскому стандарту.

О загородных избирательных участках

Депутаты Мосгордумы ранее приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в «дачное время».

По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (5) и Владимирской (5) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящего помещения.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.