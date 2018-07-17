Комиссар Совета Европы по правам человека призвала РФ освободить Оюба Титиева 

В письме говорится, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести дело Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа.
«Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на наличие сомнений в соблюдении прав г-на Титиева, если дело останется в Чеченской Республике», — пишет комиссар Совета Европы.
Пятого июля Верховный суд Чечни отказался перевести в другой регион рассмотрение дела Титиева.
Глава чеченского представительства «Мемориала» обвиняется в хранении наркотиков. Сам Оюб Титиев вину не признаёт, утверждая, что речь идёт о политическом преследовании.