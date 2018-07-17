Комиссар Совета Европы по правам человека попросила генпрокурора РФ освободить из-под стражи Оюба Титиева

Оюба Титиева, задержанного 9 января и обвиняемого в хранении наркотиков. Письмо опубликовано на сайте

Совета Европы 17 июля.

"Я была бы Вам очень признательна за предоставление информации о конкретных шагах, предпринимаемых Вашим ведомством по результатам экспертного заключения Президентского Совета по правам человека в отношении дела г-на Оюба Титиева. Вместе с тем я считаю, что необходимо принять решительные меры для обеспечения соблюдения его прав, в том числе путем его скорейшего освобождения из-под стражи", — пишет Миятович.

"Государства должны создавать условия, благоприятствующие работе правозащитников, позволяя отдельным лицам, группам и ассоциациям свободно осуществлять деятельность, поощрять и стремиться к защите прав человека и основных свобод без каких-либо ограничений", — подчеркивает Миятович.

Комиссар Совета Европы напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести дело Оюба Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа. «Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на наличие сомнений в соблюдении прав г-на Титиева, если дело останется в Чеченской Республике », — подчеркнула Миятович.

5 июля Верховный суд Чечни

отклонил

ходатайство адвокатов правозащитника перенести судебное разбирательство в другой регион. Кроме того, Титиеву продлили срок содержания под стражей до 25 июля.

В середине мая 60 деятелей культуры, правозащитников и представителей духовенства обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать уголовное дело главы чеченского «Мемориала» на федеральный уровень. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел это обращение «давлением на следствие».

не нашло нарушений

в действиях сотрудников полиции.

В ЕВ обвинения Титиева также считают

сомнительными