Комиссар Совета Европы по правам человека попросила генпрокурора РФ освободить из-под стражи Оюба Титиева 

К генпрокурору России Юрию Чайке обратилась в открытом письме комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Она просит освободить из-под стражи руководителя чеченского "Мемориала"
Оюба Титиева, задержанного 9 января и обвиняемого в хранении наркотиков. Письмо опубликовано на сайте
Совета Европы 17 июля.
"Я была бы Вам очень признательна за предоставление информации о конкретных шагах, предпринимаемых Вашим ведомством по результатам экспертного заключения Президентского Совета по правам человека в отношении дела г-на Оюба Титиева. Вместе с тем я считаю, что необходимо принять решительные меры для обеспечения соблюдения его прав, в том числе путем его скорейшего освобождения из-под стражи", — пишет Миятович.
"Государства должны создавать условия, благоприятствующие работе правозащитников, позволяя отдельным лицам, группам и ассоциациям свободно осуществлять деятельность, поощрять и стремиться к защите прав человека и основных свобод без каких-либо ограничений", — подчеркивает Миятович.
Комиссар Совета Европы напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести дело Оюба Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа. «Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на наличие сомнений в соблюдении прав г-на Титиева, если дело останется в Чеченской Республике», — подчеркнула Миятович.
5 июля Верховный суд Чечни
отклонил
ходатайство адвокатов правозащитника перенести судебное разбирательство в другой регион. Кроме того, Титиеву продлили срок содержания под стражей до 25 июля.
В середине мая 60 деятелей культуры, правозащитников и представителей духовенства обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать уголовное дело главы чеченского «Мемориала» на федеральный уровень. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел это обращение «давлением на следствие».
В «Мемориале» считают, что Титиева преследуют из-за работы организации в Чечне, в частности из-за расследования массовых исчезновений людей в республике с конца 2016 года. В письме президенту РФ Владимиру Путину, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову правозащитник объяснил, что наркотики ему в автомобиль подбросили сотрудники правоохранительных органов. Однако Следственный комитет отказался проводить проверку по этому поводу, а МВД Чечни
не нашло нарушений
в действиях сотрудников полиции.
В ЕВ обвинения Титиева также считают
сомнительными