Российские университеты улучшили позиции в предметном рейтинге ARWU

17 июля были опубликованы результаты Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). В этом году Россию в нем представляют 17 университетов, 11 из которых — участники Проекта «5-100». Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе. Полные результаты рейтинга можно посмотреть на его официальном сайте.

Впервые в предметный рейтинг ARWU вошли Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Российская экономическая школа, Нижегородский университет имени Н. И. Лобачевского, Университет ИТМО и Уральский федеральный университет.

По сравнению с 2017 годом также увеличилось и количество предметных рейтингов, в которых представлены российские университеты: с 19 в 2017 году до 24 — в 2018-м. Ряд ведущих вузов, среди которых НИУ ВШЭ , Университет ИТМО, МФТИ, НИЯУ «МИФИ», МИСиС, НГУ и ТГУ, представлен в рейтинге сразу по нескольким предметам. Лидеры по этому показателю — НГУ и ВШЭ, они вошли в восемь и пять предметных рейтингов соответственно.

Лучшие результаты в предметных рейтингах ARWU показали НИУ ВШЭ, МИСиС и НГУ — эти вузы попали в сотню лидеров, причем НГУ сделал это впервые. Высшая школа экономики и МИСиС, которые в 2017 году уже входили в топ-100 по одной предметной области, в 2018 году представлены в топ-100 двух предметных областей.

СПбГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга «Автоматизация и управление» (32-я позиция), МГУ имени М. В. Ломоносова занял 44-е место в предметном рейтинге по физике, по математике разделив 51-75-е места. ВШЭ сохранила свои позиции в топ-100 по социологии (51-75-е место) и вошла в топ-100 по математике (76-100-е места). МИСиС удержался в сотне лучших университетов мира по направлению «Металлургия» (группа 76-100), а также вместе с НГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга «Горные науки и горное дело», расположившись в группе 76-100. В предметном рейтинге «Металлургия» в той же группе — 76-100 — расположился и БелГУ.

НГУ также вошел в число 150 ведущих вузов мира по физике. Среди топ-200 лучших вузов мира по металлургии — УрФУ, по физике — НИЯУ «МИФИ», по экономике и по политическим наукам — НИУ ВШЭ. В топ-300 по приборостроению входят такие вузы, как МИФИ , МФТИ, НГУ и ТПУ, по математике — НГУ, по физике — МФТИ, по нанонаукам и нанотехнологиям и материаловедению — ИТМО.

Всего в этом году в предметном рейтинге Global Ranking of Academic Subjects ранжировались более чем 4000 вузов по 54 предметам в пяти областях знания, среди которых естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, социальные науки и медицинские науки.

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