В США лепят из Марии Бутиной Мату Хари

Власти США , практически сразу после окончания саммита в Хельсинки , заявили о задержании и обвинении гражданки России . И тут любопытно, что многие СМИ поспешили назвать Марию Бутину шпионкой, хотя на самом деле речь в обвинении идет всего лишь о незаконном лоббировании интересов. Прокуратура США заявляет — девушка не уведомила о том, что действует в интересах России, когда встречалась с местными политиками и чиновниками.

Хрупкая девушка со снайперской винтовкой — Мария Бутина, уроженка Барнаула . Окончила аспирантуру по специальности «Политические процессы». Уже в университете начала активно заниматься общественной деятельностью.

Мария — одна из создателей всероссийского движения «Право на оружие». По этой линии, говорят ее знакомые, контактировала с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA).

"По своей деятельности я точно также приезжаю в другие страны, стараюсь найти единомышленников. Но ни «Право на оружие», ни NRA не были внешнеполитическими организациями", — рассказал Игорь Шмелёв , председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие».

В Америку Мария уехала учиться, получила диплом политолога. Деятельность россиянки западные СМИ связывают с именем Александра Торшина , зампреда Центробанка . Хотя источники, близкие к структуре, сообщили, что среди работников Мария Бутина замечена не была. Заметили ее в паре шагов от президента Трампа внимательные пользователи соцсетей.

"Посмотрите на это… Это Мария Бутина, Русская шпионка, в Овальном кабинете".

Интересно, что эту историю начали активно раскручивать в СМИ и социальных сетях сразу после того, как закончились переговоры двух президентов в Хельсинки. А ведь Марию задержали накануне встречи. А 13 июля западная пресса и вовсе распространила информацию о неких двенадцати россиянах, якобы причастных к взлому электронной почты штаба Клинтон.

Активный общественный деятель, прекрасный стрелок и образцовый студент — по словам экспертов, Мария Бутина идеально подходит на роль марионетки, с помощью которой можно протянуть нити к России.

Такие обвинения, говорят специалисты, преследуют цель полностью нивелировать для американской общественности все позитивные договоренности, которых удалось достичь в Финляндии

"Предъявлять такие обвинения, чтобы перед общественностью обстановка минизировала бы те положительные результаты встречи между Трампом и Путиным. Это просто наносит вред демократии", — возмущен Григорий Красовский, адвокат.

При этом, по словам адвоката, вопросы у спецслужб появились к Марии несколько месяцев назад. Но лишь сейчас, к саммиту в Хельсинки, это дело начали активно раскручивать.

Мария добровольно, долгих 8 часов давала показания в комитете Сената по вопросам разведки. В итоге — проведены обыски, а девушка — задержана. Ее обвиняют в том, что она вела незарегистрированную деятельность на территории США в качестве агента, работающего в интересах России.

"Переданные в суд материалы описывают попытки российского официального лица и Бутиной действовать как агент России на территории США, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, оказывающие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ без предварительного уведомления Генерального прокурора".

Пока Мария Бутина остается под стражей. Ей грозит до 5 лет тюрьмы. Слушания по делу пройдут 18 июля.