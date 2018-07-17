«Российская шпионка» даст ФБР основания для импичмента Трампа

О том, что в Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержана россиянка Мария Бутина, сообщил минюст США . Ей грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Сговор c целью работы агентом иностранного государства». В реальности эта история не имеет никакого отношения к шпионажу и самое прямое — к подготовке импичмента Трампу

СМИ пестрят заголовками в духе «арестована русская шпионка». На деле Бутину обвиняют не в шпионаже (то есть в получении секретных сведений или подрыве национальной безопасности), а в лоббизме, который в силу странностей юридической практики США проходит по тем же самым законам столетней давности и описывается теми же формулировками, что и классическая разведывательная деятельность. «Незарегистрированным агентом иностранного государства» — может быть и человек в черном плаще с кинжалом под полой, и молодая женщина — сотрудник НКО. В любом случае, обвинение это далеко идущее, и в теории может создать президенту Дональду Трампу дополнительную головную боль.

Уже сейчас создалось впечатление, что арест Бутиной нужен ФБР не для того, чтобы покарать злодейку, а чтобы комфортно ее допрашивать. Она интересна как свидетель обвинения по делу о внесении в избирательный фонд кандидата в президенты Трампа иностранных (российских) денег. Страшнее обвинения нет.

При этом Бутина в добровольном порядке уже давала показания сенатскому комитету по разведке. Но Комитет по разведке лоялен Трампу, а ФБР играет на другой стороне поля — там, где в нападении спецпрокурор Роберт Мюллер

Кто такая Бутина

Марии Бутиной 29 лет. Она окончила Вашингтонский университет и находится в США по студенческой визе. Социально активная девушка часто мелькает на различных мероприятиях и телеканалах, а касательно своих доходов говорит, что занимается предпринимательством в «области мебели».

ФБР в данном случае интересует не мебель. Бутина работает помощником и представителем статс-секретаря российского Центробанка Александра Торшина , в недавнем прошлом — сенатора. Также она входит в руководство НКО «Право на оружие», организованного тем же Торшиным.

У Торшина сложная репутация, некоторые аспекты которой выходят за рамки этого текста. Например, совершенно непонятно, почему именно он возглавил парламентскую комиссию по расследованию теракта в Беслане , хотя не имел для этого никаких специальных знаний и опыта. В память навсегда врезалось его удивительное заявление, что в Осетии по результатам тех событий «могли прийти к власти осетинские националисты». Что это за звери такие, выяснить не удалось до сих пор.

Торшин знаменит и экстравагантностью законодательных инициатив. Например, он предлагал отдавать детей-сирот из интернатов на Крайнем Севере и Дальнем Востоке в семьи на Северный Кавказ. В Совфеде Торшин вел себя не столько как политик, сколько как лоббист. Так, он практически в одиночку вел агитацию против антитабачного закона, что сильно смахивало на работу в интересах транснациональных табачных компаний.

Но главным делом жизни для Александра Торшина стала борьба за легализацию в России свободного оборота огнестрельного оружия. Он несколько раз пытался протолкнуть соответствующий закон, но позиция президента и правительства однозначна — эта мера для современной России неактуальна и даже вредна. Потерпев поражение на парламентском направлении, Торшин зарегистрировал НКО «Право на оружие», в котором и работает Бутина. Он же выступил инициатором создания Российского национального оружейного союза, в который, по его же оценкам, могут влиться до 17 миллионов человек. Объем рынка гражданского оружия Торшин оценивает более чем в 10 миллионов человек. В деньгах это чудовищно много, но деятельность «Право на оружие» в РФ практически незаметна. Зато в США она оказалась востребована.

Помимо прочего, Торшин — пожизненный член американской Национальной стрелковой ассоциации (NRA), а это одна из крупнейших, если не крупнейшая в Штатах лоббистская организация, выделившая в избирательный фонд действующего президента 30 миллионов долларов. Масштаб деятельности NRA трудно даже сравнить с чем-либо: это не только огромный финансовый задел, но и целый пласт общества, одна из избирательных опор кампании Трампа. А Торшин вот уже почти 20 лет состоит в ее руководстве и в этом качестве практически каждый год участвовал в так называемых «молитвенных завтраках» в Белом доме при трех последних президентах.

Теперь ФБР хочет получить признание от Бутиной, что в составе 30 миллионов, переданных NRA в фонд Трампа, могут находится хотя бы 10 центов от Торшина. Для действующего президента это будет обозначать предельно высокий риск импичмента.

Детали обвинения Бутиной, по словам ее адвоката Роберта Дрисколла, довольно странные. Якобы она использовала свои отношения с неназванным американским гражданином для организации какой-то встречи в дешевом ресторанчике.

Тучи над Бутиной стали сгущаться в январе — примерно с этого времени ФБР стало отслеживать ее перемещения. Правда, еще за год до этого некоторые американские газеты опубликовали «расследования» о том, что Торшин через Джареда Кушнера пытался организовать встречу Путина и Трампа. Эта идея сома по себе смехотворна, не говоря уже о том, что степень влияния Торшина в NRA сильно преувеличена.

Зимой 2015 года делегация NRA действительно посетила Москву , где от лица российских любителей огнестрельного оружия их принимал именно Торшин. Однин из участников ужина, организованного тогда для американцев в ресторане-музее «Бункер-42», заявил газете ВЗГЛЯД , что никаких официальных представителей российской власти, кроме Торшина (а он выступал как частное лицо), там не было, а приехавшие американцы — «люди не того сорта, которые могли бы навести мосты».

Существует, правда, фотография, на которой замечен человек, похожий на Дмитрия Рогозина , но почему-то в куртке, тогда как остальные гости запечатлены без верхней одежды. Типа «забежал на минутку».

Человек с пистолетом

ФБР вернулась к фигурам Торшина и Бутиной, как это ни удивительно, после массового расстрела во Флориде. Выжившие тогда школьники развили серьезную политическую активность, сосредоточившись на некоторых американских сенаторах, считающихся «оружейным лобби» и «марионетками NRA». Кто подросткам про это рассказал, неизвестно. Возможно, их влиятельные родители — школа расположена в очень богатом поселке в непосредственной близости от одной из вилл Трампа. В любом случае, шум поднялся сильный, митинги школьников и их родителей несколько месяцев были обязательной частью телеэфира.

Если в коктейль из «марионеток оружейного лобби», высказываний Трампа и человеческой трагедии подсыпать еще и «руку Москвы», получится идеальная атмосфера глобального антиамериканского заговора.

Именно на таком фоне ФБР впервые вбросила в СМИ информацию о том, что Бюро «ведет расследование» в отношении Торшина. При этом Торшин находится в санкционном списке (том самом, который по телефонному справочнику составлен). Следовательно, Мария Бутина, действуя на территории США в интересах своего работодателя, совершает государственное преступление. Американское законодательство напрямую запрещает всякое сотрудничество с лицами, на которых наложены санкции, а Бутина с Торшиным и переписывалась регулярно, и совместное фото опубликовала в Фейсбуке, и вообще — все описанные выше организационные моменты были ответственностью Бутиной. Именно она организовывала поездку в Москву членов руководства NRA.

То есть, в ее служебные обязанности входит заказывать столики в ресторанах, а теперь это приходится записывать в лоббизм.

В то же время деятельность Торшина на почве оружейного лоббизма в Москве особой поддержки не находит. Скорее, наоборот — некоторые эксперты считают, что потеря места в Сенате и переход в ЦБ связано с вопросами, которые возникли к Торшину на почве его сотрудничества с NRA. С одной стороны, считается, что его участие в работе NRA должно продвигать на американский рынок российский продукт (что перспектива фантастическая). С другой, возникало подозрение, что на практике все наоборот — Торшин собирается лоббировать на российском рынке американские пистолеты (если такой рынок вообще когда-нибудь образуется).

В конце февраля в американские СМИ был слит удивительный документ. Рукописное письмо на бланке NRA, составленное в 2011 году бывшим главой стрелковой ассоциации Дэвидом Кином и адресованное Торшину. В этом тексте как раз Кин предлагал финансовую помощь Торшину для создания в России национальной стрелковой ассоциации, а не наоборот. Но даже этот, казалось бы, очевидный документ ФБР принялось трактовать в обвинительном духе: мол, таким образом Торшин собирался коррумпировать NRA. Это противоречит даже здравому смыслу.

В сухом остатке

Будем честны. Ни Торшин, ни тем более Бутина не те фигуры, которые могли бы организовать встречу Путина и Трампа, повлиять на ход избирательной кампании в США и все в таком духе.

Но не стоит и думать, что ФБР до мышей докопалось в своем расследовательском раже. Любой денежный трансфер можно зачислить в «незаконное финансирование». Схема проста: может, Бутина в 2015 году американской делегации билеты покупала, а затем сэкономленные деньги стали частью 30 миллионов для Трампа от NRA. Это, конечно, фантастика, некоторые трансферы не отследить ни при каких обстоятельствах, но к Бутиной не пускают консулов, и мало ли что ФБР собирается ей предложить. Фактически, на наших глазах Бюро фабрикует глобальный заговор.

Это уже не просто внутренняя проблема Америки. Бутина — российская гражданка, на которую оказывают физическое и психологическое давление с целью получения нужных для показаний. Это нехорошо.

Кстати, в Москве достаточно различных персонажей с американским гражданством в НКО — как бы благотворительных и гуманитарных структурах, которые практически в открытую финансируют внесистемную оппозицию. У нас в этом смысле законодательство посвободней, чем американское — шпионажем такая деятельность не считается. Но и Бутина, заказывая столик в ресторане, ничего такого шпионского не имела в виду. ФБР слишком уж расширительно трактует законы.