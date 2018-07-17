Детали дела «русской шпионки» Бутиной: Трамп, деньги, два ствола

Задержанная в США россиянка подробно описала свою жизнь

Марию Бутину, студентку 29 лет (она изучала в Штатах международные отношения) задержали в Вашингтоне. Обвинение: реализовала вместе с «официальным российским лицом» план по использованию американских политиков в интересах России.

Если изучить страницу Бутиной в соцсети, то становится ясным: никакого секрета она из своих контактов в США не делала. Более того — с удовольствием постила статьи американских СМИ с упоминаниями о себе — в статьях говорилось о «подозрительных связях» между россиянами и американцами.

«Мой папа — охотник»

Вот что рассказывала про себя Мария Бутина.

Она училась на Алтае , в местном университете, на факультете политических наук, который окончила с отличием в 2010 году. Еще будучи студенткой, избралась в ОП Алтайского края

«На втором году обучения я стала заниматься общественной деятельностью — организовала клуб по дебатам, участвовала в избирательных кампаниях, а потом стала самой молодой студенткой в России, которую избрали в Общественную палату и доверили руководить пресс-службой» — писала Мария.

Получив диплом, Бутина переехала в Москву . Но сперва она создала бизнес по продаже мебели на кредит, взятый в банке. Через два года у нее была сеть из семи магазинов. Дальше в жизни девушки наступил неожиданный поворот, который она описывала довольно туманно. Поскольку «вся жизнь сосредоточена в Москве», Мария продала бизнес и поехала в столицу, «в неизвестность».

После этого Бутина прославилась в качестве главы общественной организации «Право на оружие» — она развила бурную деятельность, ратуя за свободу россиян в плане приобретения оружия и раздавая интервью в качестве эксперта телеканалам. Свои симпатии к «стволам» девушка объяснила так: «Я с раннего детства я училась стрелять, мой папа — охотник, и он привил мне и моей сестре любовь к оружию».

Мария стала спецпомощником зампреда ЦБ Александра Торшина . Торшин до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. В апреле этого года его включили в санкционный список США.

Торшин входит в попечительский совет российской Федерации практической стрельбы, и одновременно является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй и последний человек с таким статусом из России — Мария Бутина.

Сегодня в NRA (США) мне известны всего 2, человека из РФ со статусом «life member»: Мария Бутина и я. C чем я её и поздравляю!)

— А. П. Торшин (@torshin_ru) 9 ноября 2016 г.

Еще в 2011 году Торшин ратовал за право владеть боевым оружием для всех россиян и подготовил соответствующий законопроект. Занятно, что в начале 2010-х некоторые российские СМИ даже обвиняли Торшина в «работе на американцев» и лоббировании интересов NRA.

Во время президентской кампании Трампа NRA потратила на его поддержку около 30 миллионов долларов.

В «Праве на оружие» Бутиной, созданном при поддержке Торшина, со временем набралось 10 000 членов из 77 регионов, организация конактировала с аналогичными сообществами в разных странах — от Америки до Италии

«Огромен и мал стрелковый мир!»

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон, округ Колумбия . Ей выдали студенческую визу.

Естественно, Мария ездила в США и до этого.

Например, три года назад в Южной Дакоте она читала «мотивационную лекцию» для студентов-республиканцев в летнем лагере — «ребятам, интересующимся политикой». Бутина объясняла свой визит так: ее пригласили местные политические активисты, чтобы она рассказала о праве на оружие в России и дала полезные советы о том, как продвинуться в жизни.

Бутина опубликовала часть своей лекции. «Я была менеджером по туризму, мыла посуду, работала менеджером в компании по вывозу мусора, писала статьи, работала на телевидении, раздавала листовки», — говорила она о начале карьеры.

По поводу права на оружия Мария рассказывала американцам: чтобы купить оружие, в России нужен большой список документов, все регламентировано, включая количество «стволов». И никаких поправок в Конституцию, аналогичных американским, что несправедливо. Вспомнила Бутина и о том, что ее «Право на оружие» было придумано в ресторане «Грабли» в Москве «группой единомышленников»…

Скотта Уокера. В 2015 году, если верить изданию «Тайм», Бутина и Торшин были в Теннеси и собирали средства в пользу губернатора штата Висконсин

Также Мария Бутина летала в Лас-Вегас и на одном из первых мероприятий президентской кампании Трампа задала ему вопрос о возможности снятия с России американских санкций. Трамп ответил дипломатично: «Не думаю, что вам нужны санкции».

В 2016-м Мария много путешествовала по Штатам — например, побывала во Флориде, где вдоволь постреляла вместе с хозяином одной из крупнейших американских компаний по продаже оружия Фрэнком Гарсией.

Кстати, за несколько месяцев до этого делегация со главе с первым вице-президентом NRA Питером Броунеллом (в составе группы был и шериф округа Милуоки Дэвид Кларк ) съездила в Москву, где встречалась с активистами «Права на оружие». «Как огромен и в то же время мал стрелковый мир!» — заметила по этому поводу Бутина.

В феврале 2017 года Бутина присутствовала на Национальном молитвенном завтраке, где выступал Дональд Трамп. Туда приехала делегация из России в составе из 16 человек, которую возглавлял Торшин. В нее также входили представители РПЦ . «Трампа важно морально поддержать», — объяснила эту акцию Мария.

«Был в костюме Распутина»

В конце зимы-весной 2017 года американские СМИ — в частности, «Вашингтон пост» , «Тайм» и «Дэйли бест» — опубликовали статьи о связях американских консерваторов с россиянами. Мария Бутина была одной из главных героинь этих публикаций.

Журналисты писали, что Бутина «создала совместный бизнес с активистом республиканской партии Полом Эриксоном — компанию Bridges, LLC, которая занимается неизвестно чем». Эриксон, как и Бутина, и Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США.

Бутина была знакома с Эриксоном как минимум с 2013 года. В 2014-м она анонсировала в соцсети приезд Эриксона в Россию на встречу с активистами «Права на оружие»: «Пол — участник делегации из США на II-м съезде движения „Право на оружие“ в 2013 году. Республиканец. Свой первый выстрел сделал в возрасте 8 лет. В его коллекции более 15 различных видов оружия, в том числе модификаций автомата Калашникова.

Нью-Йорке. В профессиональной деятельности являлся политтехнологом в 6 президентских кампаниях, а также работал в Белом Доме с президентом Рональдом Рейганом . Основной профиль бизнеса — городское строительство как в США, так и в других странах (в частности в Афганистане в рамках программы реконструкции деревень). Является владельцем двух киностудий в Лос-Анджелесе

Христианин. Увлекается самолетами и катанием на горных лыжах».

Но вернемся к статьям американских журналистов-демократов. В них следовали рассуждения о «связях с Кремлем», которые Эриксон якобы пытался наладить для Трампа. Аргументов, впрочем, было немного — пустили в ход даже информацию о вечеринке по случаю дня рождения Бутиной, на которой она была в костюме императрицы Александры, а Эриксон — в костюме Распутина.

Дальше атака продолжалась по нарастающей. Демократы из Сената США инициировали расследование для того, чтобы установить «связи России с Национальной стрелковой ассоциацией США с целью поддержки президентской кампании Трампа». Свое внимание они сосредоточили на Бутиной, Эриксоне и экс-главе NRA Дэвиде Кине. Сенаторы запросили у всех троих показания — и получили отказ.

Мария Бутина относилась к происходящему с юмором — она постила статьи про себя в соцсетях и не выказывала никаких намерений оставить учебу в США. По поводу обвинений она писала: речь можно вести исключительно про общность моральных ценностей — у россиян-традиционалистов и американских консерваторов много общего.

Бутину задержали, использовав статью «Сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при минюсте». Марию доставили в суд округа Колумбия и оставили под стражей до среды, 18 июня — на эту дату назначено новое судебное слушание. Американский адвокат Бутиной называет обвинения раздутыми.

Посольство России в США добивается доступа к задержанной — пока получить его не удалось.

Александр Торшин пока воздерживается от комментариев по поводу задержания Марии Бутиной — последний пост в его верифицированном аккаунте в Твиттере посвящен Дню морской авиации ВМФ России.