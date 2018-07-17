Около 100 тысяч человек прошли крестным ходом в память о царской семье

Около 100 тысяч человек прошли в ночь на вторник 21-километровый крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до урочища Ганина яма, где расположен монастырь святых Царственных страстотерпцев, в память о 100-летии со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. Об этом сообщил журналистам наместник монастыря, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, передает ТАСС.

«Около 100 тысяч человек движутся сюда, в монастырь», — сказал он. «В Ганиной яме всегда собирается больше людей, чем изначально было на литургии в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Дело в том, что богослужения проходят еще и в других храмах Екатеринбурга, люди присоединяются к крестному ходу по пути его следования», — добавил епископ. Он отметил, что монастырь постарается накормить всех паломников после трудного пути. «Мы готовы, но 100 тыс. пирожков — это будет непросто», — сказал епископ.

До начала шествия у Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия под открытым небом. Многотысячный крестный ход возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . В прошлом году участие в шествии приняли около 60 тысяч паломников.

Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг.