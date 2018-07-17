СМИ: саудовская летная академия впервые начала набор студенток

По его информации, сотни представительниц прекрасного пола подали документы для поступления в новый филиал академии в городе Эд-Дамам на востоке Саудовской Аравии, где начнутся занятия в сентябре.

Летная академия является частью большого учебного комплекса, в который также входят школа по ремонту самолетов и международный центр навигации.

Как отметил исполнительный директор филиала академии в Эд-Дамаме Осман аль-Матири, студенты академии в течение трех лет получают академические и практические знания.

За последний год в жизни консервативного королевства многое поменялось. Женщины впервые получили право водить машину, посещать массовые спортивные мероприятия, становиться судьями и нотариусами, а также служить в армии.