На Кубани военные завершили расчистку завалов после разгула стихии

В конце июня в Брюховецком, Тимашевском и Павловском районах ураганным ветром, дождем и градом были повреждены порядка 2 тысяч домов, более 10 социально значимых объектов. Также пострадали автотранспорт и сельскохозяйственные посевы.

По просьбе властей Тимашевского района более 50 военнослужащих были привлечены к оказанию помощи населению. Работы по расчистке, выносу поврежденной кровли и разбору уничтоженных временных построек проводились на четырех улицах станицы.

"Военнослужащими очищено 219 частных подворий, 96 домовладений и одно здание дошкольного образовательного учреждения населенного пункта", — сказал Астафьев. Операция по оказанию помощи населению станицы завершена.