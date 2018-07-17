Историческое путешествие на завод «Зингеръ»

ПМЗ им. дедушки Калинина, он же «Зингеръ». Пока московская школота собирала черешню и абрикосы в летних трудовых отрядах на благо Батькiвщини в Краснодарском и других южных краях, подольские школьники отправлялись в менее удалённые, но не менее интересные места.

Помимо прополки сорняков и уборки редиски со свеклой в совхозе «Путь Ильича», нашему вниманию предлагался завод им. Калинина, где производились всем известные швейные машинки, где в 13 лет и произошло моё вступление в Working Class.

Последний раз я здесь был в 1992 году.

Сказать что многое изменилось — не сказать ничего.

Но я до сих пор вспоминаю эти мрачные переходы между корпусами, рыжую пыль на окнах, чугунную плитку оставшуюся со времён основания завода, курилки на чугунных лестницах вокруг старинных лифтов, стариков с их рассказами о том, как тут же работали их родители в старорежимные времена.

Свою историю подольские швейные машины ведут ещё с дореволюционных времён. Стиль moderne, присущий тому времени, влиял даже на самые простые вещи, и изготовители старались украшать предметы самым необычным образом.

К началу XX века ситуация изменилась. Поставлять в Россию швейные машинки из Америки стало экономически невыгодно, ведь появилось множество конкурентов, предлагающих похожие изделия за меньшую цену.

Тогда руководство компании «Zinger» решило основать производство швейных машинок в Подмосковье . Для этого была выкуплена земля в малоизвестном тогда ещё городе Подольске , и за сравнительно небольшие деньги построили завод, а наличие поблизости железной дороги содействовало небывалому успеху дела. Ведь это в разы облегчало доставку товара в разные уголки страны! Новый завод стремительно набирал обороты.

За сравнительно короткие сроки «Zinger» из города Подольск стал одним из крупнейших в Европе. Перед началом Первой мировой войны фабрика выпускала 600 000 швейных машинок в год! Только на территории России было свыше 3 000 фирменных магазинов компании, к тому же машинки отправляли клиентам по почте.

Японии и Персии. Машинки подольского «Зингера» получили широкую популярность за границей, о чём свидетельствуют крупные поставки наших швейных агрегатов в страны Китая

В 1914 году Россия занимала второе место в мире по сбыту швейных машинок после США , продавая их ежегодно на сумму 63,5 млн рублей.

В 1918 году подольский завод «Зингеръ» был национализирован большевиками и до 1923 года практически бездействовал, но уже с 1923 года производство швейных машинок «Зингеръ» было восстановлено с одной оговоркой: теперь они выпускались под названием «ПМЗ» (Подольский механический завод).