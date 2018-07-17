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Boeing 737 в Гаване разбился из-за ошибки пилотов
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Boeing 737 в Гаване разбился из-за ошибки пилотов 

Российская Газета 36 минут назад
Произошедшая в мае авиакатастрофа на Кубе была вызвана ошибкой пилотов. Об этом заявил глава компании Global Air, также известной как Damojh, которой и принадлежал разбившийся лайнер. К такому выводу Мануэль Родригес пришел после получения данных голосового самописца и регистратора полетной информации.
"Была проведена реконструкция полета на симуляторе, чтобы воспроизвести все действия, которые выполнял экипаж до момента катастрофы. Пилоты выполняли взлет под очень большим углом, что привело к потере подъемной силы и падению самолета", — цитирует Родригеса ТАСС.
Напомним, Boeing 737, на борту которого находились 104 пассажира и 9 членов экиапажа, разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Жертвами катастрофы стали 112 человек, в том числе пять детей.
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