Boeing 737 в Гаване разбился из-за ошибки пилотов 

Произошедшая в мае авиакатастрофа на Кубе была вызвана ошибкой пилотов. Об этом заявил глава компании Global Air, также известной как Damojh, которой и принадлежал разбившийся лайнер. К такому выводу Мануэль Родригес пришел после получения данных голосового самописца и регистратора полетной информации.
"Была проведена реконструкция полета на симуляторе, чтобы воспроизвести все действия, которые выполнял экипаж до момента катастрофы. Пилоты выполняли взлет под очень большим углом, что привело к потере подъемной силы и падению самолета", — цитирует Родригеса ТАСС.
Напомним, Boeing 737, на борту которого находились 104 пассажира и 9 членов экиапажа, разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Жертвами катастрофы стали 112 человек, в том числе пять детей.