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Законопроект об обнулении госпошлины за онлайн-регистрацию юрлиц и ИП рассмотрит Госдума в третьем чтении
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Законопроект об обнулении госпошлины за онлайн-регистрацию юрлиц и ИП рассмотрит Госдума в третьем чтении 

Агентство «Москва» 1 час назад
Во вторник, 17 июля, депутаты Госдумы планируют рассмотреть в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, которым предлагается снизить до нуля размер государственной пошлины при подаче заявления для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юрлиц и ИП, если заявление подается в электронной форме.
По мнению авторов законопроекта, реализация данной инициативы будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий, в электронной форме и сокращению расходов уполномоченных государственных органов на прием и обработку заявлений.
В настоящее время госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП уплачивается в размерах 4 тыс. руб. (за госрегистрацию юридического лица) и 800 руб. (за госрегистрацию физического лица в качестве ИП). За реорганизацию и ликвидацию юрлица госпошлина уплачивается в размере 800 руб., а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — 160 руб.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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