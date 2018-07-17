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Еще один менеджер PDVSA признался в суде США в коррупции
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Еще один менеджер PDVSA признался в суде США в коррупции 

Прайм 39 минут назад
МЕХИКО, 17 июл /ПРАЙМ/. Еще один бывший топ-менеджер подразделения PDVSA признался в американском суде в участии в коррупционной схеме в венесуэльской компании, сообщил минюст США.
Луис Карлос де Леон-Перес признался в федеральном суде Хьюстона, что в 2011-2013 годах требовал и получал взятки от представителей зарегистрированных в США компаний в обмен на заключение контрактов, передавал часть денег другим менеджерам PDVSA, а также участвовал в схеме по отмыванию средств.
Де Леон, являющийся гражданином Венесуэлы и США, был задержан в Испании в 2017 году. В рамках этого дела обвинения предъявлены еще ряду граждан Венесуэлы. Трое — Роберто Ринкон, Сесар Ринкон и Абраам Шиера — ранее уже признали свою вину. Еще двое участников процесса находятся в Испании в ожидании экстрадиции в США, один остается на свободе.
Таким образом, свою вину в рамках расследования минюста США о коррупционной схеме, касающейся PDVSA, признали уже 12 человек.
Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о договоренностях на сумму более 1 миллиарда долларов в 2009–2014 годах. Позже собственное расследование в связи с этим начала и сама компания.
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