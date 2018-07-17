Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в срезах статицы из Италии

«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.

Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.

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