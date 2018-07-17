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Проект об отмене госпошлин за восстановление утраченных при ЧС документов рассмотрит ГД во втором чтении
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Проект об отмене госпошлин за восстановление утраченных при ЧС документов рассмотрит ГД во втором чтении 

Агентство «Москва» 1 час назад
Во вторник, 17 июля, депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, предлагающий освободить граждан от уплаты госпошлин за восстановление документов, утраченных или пришедших в негодность в результате чрезвычайной ситуации.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Госдумы во главе с первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия», членом комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Исаевым.
«Проектом федерального закона предлагается предусмотреть льготу для физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и обратившихся за получением документов взамен утраченных или пришедших в негодность из-за чрезвычайной ситуации, освободив указанные категории физических лиц от уплаты государственной пошлины за получение требуемых документов», — говорится в пояснительной записке. Парламентарии отмечают, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
В данный момент законом установлено, что за выдачу взамен утраченного или пришедшего в негодность международного водительского удостоверения предусмотрена пошлина в размере 1,6 тыс. руб., паспорта транспортного средства — 800 руб., свидетельства о регистрации транспортного средства — 500 руб., за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния составляет 350 руб.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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