Проект об отмене госпошлин за восстановление утраченных при ЧС документов рассмотрит ГД во втором чтении 

Во вторник, 17 июля, депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, предлагающий освободить граждан от уплаты госпошлин за восстановление документов, утраченных или пришедших в негодность в результате чрезвычайной ситуации.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Госдумы во главе с первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия», членом комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Исаевым.
«Проектом федерального закона предлагается предусмотреть льготу для физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и обратившихся за получением документов взамен утраченных или пришедших в негодность из-за чрезвычайной ситуации, освободив указанные категории физических лиц от уплаты государственной пошлины за получение требуемых документов», — говорится в пояснительной записке. Парламентарии отмечают, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
В данный момент законом установлено, что за выдачу взамен утраченного или пришедшего в негодность международного водительского удостоверения предусмотрена пошлина в размере 1,6 тыс. руб., паспорта транспортного средства — 800 руб., свидетельства о регистрации транспортного средства — 500 руб., за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния составляет 350 руб.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.