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Суд Петербурга завершил процедуру банкротства бизнесмена Кехмана
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Суд Петербурга завершил процедуру банкротства бизнесмена Кехмана 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил процедуру банкротства (реализации имущества) бизнесмена Владимира Кехмана, который выкупил часть своей банкротящейся компании «Группа JFC», передает ТАСС.
Судья пояснил, что Кехман не освобождается от обязанности погасить долги перед кредиторами. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. В конце ноября 2017 года суд продлил ее до 28 мая 2018 года по ходатайству финансового управляющего. На тот момент в реестр требований кредиторов Кехмана были включены требования на общую сумму 9,45 миллиарда рублей, требования кредиторов были удовлетворены на сумму 7,8 миллиона рублей, что составляло 0,083% от общего объема требований кредиторов. Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
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