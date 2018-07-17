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Более 20 тяжелобольных пациентов доставила в больницы Приморья санавиация
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Более 20 тяжелобольных пациентов доставила в больницы Приморья санавиация 

АиФ-Владивосток 29 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
22 санитарных вылета совершили винтокрылые «скорые» Приморья в мае. В краевые клинические больницы и межрайонные центры вертолеты санавиации доставили 20 пациентов, еще двоим приморцам специалисты центра медицины катастроф выполнили операции на месте.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в мае пациенты были эвакуированы с инфарктами, инсультами, травмами и прочими заболеваниями.
«В мае география полетов была особенно широкой. Наши специалисты вылетали в Спасск, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Находку, а также поселки Кавалерово, Лучегорск, Черниговка, Пластун, села — Владимиро-Александровское и Пертычиха Тернейского района», — сообщили в Центре медицины катастроф Приморья.
Напомним, Центр медицины катастроф Приморья работает со всеми медицинскими учреждениями в режиме ситуационного центра. Сюда обращаются врачи всех районов по поводу принятия незамедлительных решений в сложных ситуациях, специалистами центра проводятся дистанционные и телемедицинские консультации, работает санавиация.
Отметим, что в Приморье уже третий год работает санитарная авиация. Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, второй — в пригороде Владивостока.
Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до семи тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов — «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.
Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.
«Здоровье приморцев — один из показателей благополучия региона. Этот вопрос находится на особом контроле у врио Губернатора края Андрея Тарасенко», — отметил заместитель главы региона.
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