Более 20 тяжелобольных пациентов доставила в больницы Приморья санавиация

22 санитарных вылета совершили винтокрылые «скорые» Приморья в мае. В краевые клинические больницы и межрайонные центры вертолеты санавиации доставили 20 пациентов, еще двоим приморцам специалисты центра медицины катастроф выполнили операции на месте.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в мае пациенты были эвакуированы с инфарктами, инсультами, травмами и прочими заболеваниями.

Напомним, Центр медицины катастроф Приморья работает со всеми медицинскими учреждениями в режиме ситуационного центра. Сюда обращаются врачи всех районов по поводу принятия незамедлительных решений в сложных ситуациях, специалистами центра проводятся дистанционные и телемедицинские консультации, работает санавиация.

Отметим, что в Приморье уже третий год работает санитарная авиация. Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, второй — в пригороде Владивостока

Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до семи тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов — «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Павел Серебряков , задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.