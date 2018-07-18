Роспотребнадзор планирует провести международный форум Urban Health в Москве

Анна Попова. Международный форум о здоровье городов Urban Health планируется провести в Москве , сообщила в среду в ходе Московского урбанистического форума глава Роспотребнадзора

«Москва — площадка для взаимодействия. Мы предлагаем провести международный форум по вопросам здоровья городов, и провести в Москве, чтобы привлечь ведущих специалистов, которые с большим интересом смотрят на наш опыт, изучают то, что мы делаем, и готовы к диалогу и взаимодействию», — сказала Попова.

Она добавила, что московское правительство поддерживает идею проведения форума, к участию предлагается пригласить российских и иностранных специалистов, которым будет предложено представить и обсудить создание городской среды, благоприятной для здоровья. По ее словам, в крупных городах много факторов риска для здоровья человека.

«Нам надо обсудить, как нам быть, по-разному или одинаково, выработать общий подход и собрать тех людей в стране, которые сегодня этим занимаются не в рамках одного ведомства, а собрать мощный пул специалистов, которые могут этим заниматься. Кроме этого очень важного мероприятия, нам нужно еще сделать точку развития — научное учреждение или сообщество в стране, которое бы постоянно это изучало и развивало. Это взаимодействие, на наш взгляд, даст очень серьезный толчок для дальнейшего развития», — сказала Попова.