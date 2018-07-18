Новый форум Urban Health может пройти в Москве в декабре

МОСКВА , 18 июля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Роспотребнадзор правительство Москвы планируют организовать первый в России форум Urban Health, который будет посвящен вопросам влияния города на здоровье человека. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Московского урбанистического форума.

"Мы предлагаем провести международный форум по вопросам здоровья городов. Провести его в РФ. Московское правительство в этом нас поддерживает.

Мы бы хотели, чтобы состоялся форум в декабре [2018 года]", — сказала Попова.

"У нас [в отличие от ряда зарубежных стран] нет темы, обсуждаемой в части здоровья горожан, в части принятия решений в формировании больших городов и направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.

Количество наблюдений и научных исследований по этой теме в стране невелико", — отметила глава Роспотребнадзора.

Она уверена, что нужен мощный пул специалистов по вопросу Urban Health. «Впоследствии стоит сделать площадку (на постоянной основе — прим. ТАСС), где эти вопросы бы обсуждались. И Москва тоже за это берется. Нужно учить [этой проблематике] врачей, и чтобы они, в свою очередь, учили строителей, архитекторов, экономистов», — добавила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что потребуется разработать рекомендации по наиболее эффективным проектным решениям в области обеспечения здоровья и благополучия населения в условиях города. В рамках форума может состояться конкурс проектов развития городской среды с учетом фактора здоровья, говорится в презентационных материалах ведомства.

По словам Поповой, «доза влияния среды» в период пребывания человека в закрытом помещении, будь то дома, на работе, в школе, в детском саду, в общественном транспорте, практически не учитывается. В стране существуют жесткие нормативы по требованию безопасности среды помещений, однако факторов влияния, включая химические и физические, в помещениях намного больше, уверена Попова. «Я бы еще сказала о физическом факторе. Мы никогда не жили в волновом пространстве (радиоволны, волны сотовой связи, акустические — прим. ТАСС), а теперь живем,

это тоже требует оценки», — заключила глава ведомства.