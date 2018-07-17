Москва представит на Moscow Urban Forum свое видение мегаполиса будущего

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Moscow Urban Forum (Московский урбанистический форум), который стартует в российской столице 17 июля, станет международной площадкой для обсуждения будущего мировых мегаполисов, что определено как уровнем и географией участников, так и местом проведения — в парке «Зарядье». Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Москва представит свое видение мегаполиса будущего, основанное как уже на достигнутых за последние почти восемь лет результатах, так и на тех проектах и программах, которые воплощает сегодня и намерена реализовывать в перспективе. Нам есть чем удивить коллег", — сказал замглавы города.

Столица России может стать источником передовых практик при обсуждении будущего мегаполисов в ходе дискуссий форума, продолжил замглавы города. «Москва по ряду показателей демонстрирует такую динамику и качество изменений, которые недостижимы для многих других крупных городов мира», — подчеркнул собеседник агентства.

В качестве примера достижений власти российской столицы, в частности, намерены представить проект развития транспортной инфраструктуры с интеграцией различных видов транспорта в единую взаимосвязанную систему, в том числе Большую кольцевую линию, создание Московских центральных диаметров и масштабный дорожно-транспортный проект формирования хорд, продолжил Хуснуллин. «Главная задача — показать, как развитие транспортного каркаса влияет на создание мегаполиса будущего», — резюмировал он.

Место проведения форума в нынешнем году — парк «Зарядье» — само по себе является примером того, как можно обустраивать общественные пространства и интегрировать их в общегородскую ткань, отметил заммэра. Власти Москвы рассчитывают ознакомиться с опытом коллег по обустройству пространств, вынести и наиболее удачные и интересные решения и практики, посмотреть на них с точки зрения возможного применения в России

Гости форума — ведущие урбанисты мира

"С точки зрения спикеров и международных участников форум этого года — один из самых сильных", — отметил Хуснуллин. Для участия в форуме в Москву приедут сразу несколько ведущих мировых экспертов и архитекторов современности: Рем Колхас , экономист Брюс Кац, автор теории креативного класса Ричард Флорида , генеральный директор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, архитектор Вини Маас, главный государственный архитектор Нидерландов Флорис Алкемаде.

Кроме того, в рамках деловой части форума выступят также нигерийский архитектор Кунле Адейеми, историк архитектуры Владимир Паперный , автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли, основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла, итальянский архитектор, инженер и изобретатель Карло Ратти и многие другие. Всего более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальных корпораций — выступят в ходе двух дней деловой программы форума — 17 и 18 июля.

Темой первого дня форума станет проблематика современного мегаполиса как результата постиндустриальной трансформации, говорится в материалах организаторов. Развитие социальной инфраструктуры мегаполисов станет объединяющей темой для повестки второго дня под девизом «Город будущего. Отвечая на запросы человека». «После реализации масштабной программы трансформации индустриальной городской среды перед городом встает задача оставаться конкурентоспособным мегаполисом в новой экономике, где все определяется качеством человеческого капитала», — отметил Хуснуллин.

Фестивальная программа Moscow Urban Forum

Социальная составляющая форума будет отражена не только в деловой повестке мероприятия, но и в многочисленных событиях, организованных для широкого круга аудитории, которые продлятся до 22 июля, следует из фестивальной программы. В течение всей недели на территории парка «Зарядье» будут проходить кинопоказы, концерты, спектакли, мастер-классы для детей, дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики. Также для любителей физкультуры и здорового образа жизни будут проходить занятия по тайскому боксу и капоэйре, а также спортивным танцам. В эти же дни на Парящем мосту в «Зарядье» можно будет заняться йогой.