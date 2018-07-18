Минстрой РФ: Информацию о сроках решения проблем Urban Group сообщит пострадавшим в ближайшее время

Информацию о сроках решения проблем Urban Group сообщит пострадавшим в ближайшее время, сообщил на Московском урбанистическом форуме — 2018 министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

«В ближайшие дни «Дом.РФ» проведет встречу с людьми, которые пострадали от действий компании Urban group, где подробно будут рассказаны сроки, суммы и все остальное», — сказал В. Якушев.