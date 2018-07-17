Что пережили болельщики на российских дорогах во время ЧМ-2018

Одна из главных «фишек» чемпионата мира по футболу в России — бесплатные поезда ФИФА. Ни одна страна-хозяйка мундиалей или континентальных кубков такой щедрости к фанатам не проявляла.

Широкий жест РЖД болельщики разных стран восприняли с восторгом, хотя воспользоваться железными дорогами получилось не у всех: все-таки расстояния в России ого-го, и добраться поездом из Екатеринбурга до Сочи было бы проблематично.

Поездить «на халяву» пытались и далекие от футбола люди, пытавшиеся заработать на мундиале.

Во время ЧМ-2018 оформление Fan-ID занимало совсем немного времени. Некоторые гешефтмахеры делали паспорт болельщика, грузили в сумки дешевую атрибутику для перепродажи, лепили в фотошопе мутные «пэдээфки», изображающие электронные билеты, и начинали «ездить по ушам» проводников.

«Мне прямо на стадионе билет на матч выдадут! Я его удаленно покупала уже во время чемпионата», — настырная женщина, загруженная российскими и хорватскими флагами по самое не могу, нападала на проводницу поезда Москва-Сочи минут 15, до самого отправления поезда, пытаясь залезть в вагон.

Не вышло. Уже во время движения проводница поведала, что у некоторых таких деятелей подобные махинации проходили, когда проводники были более робкими, а сами махинаторы — напористыми.

Стоит отметить, что все поезда ФИФА были дополнительными, то есть буквально встиснутыми в расписание. Из-за этого подавляющее большинство фанатских составов ехало по маршруту куда дольше обычных. Масса технических остановок, чтобы пропустить электрички и «рейсовые» поезда. Так, например, до Сочи удалось добраться за сутки, а обратный путь занял почти 40 часов, шесть из которых мы ехали последние 100 километров по Подмосковью

— Товарищ капитан! Разрешите, выйду. Я отсюда на «собаке» за полтора часа до Москвы домчу, пожалуйста.

— Мы сейчас тебя выпустим, а потом по шапке от начальства получим и начальника поезда снимут. На технических остановках выход пассажиров запрещен. Терпи.

С позицией полицейских — не поспоришь, тем более, что в фанатских поездах все «копы» вели себя исключительно вежливо, несмотря на не самое красивое поведение болельщиков.

Наш состав по пути к Сочи где-то к Ростову-на-Дону уже «оказался в огне». Разгоряченные алкоголем фанаты организовали стражам порядка серьезную головную боль: попытки драк, всевозможные конфликты и просто нелепое пьяное поведение.

— Я хочу написать заявление, в вагоне-ресторане у меня украли айфон, — девушка, обращающаяся к полицейским еле стоит на ногах. Упала бы, если бы сзади ее не поддерживал кавалер.

— Вы внимательно везде смотрели? Звонили на него?

— Я что, не могу понять, что у меня украли телефон?! Лежал на столе, а теперь его нет. Сатрапы! Вы что, заявление у меня принимать не хотите?! Или, может, думаете, что я все придумала это?!

— Дайте номер, мы сами позвоним.

— Чей?

— Номер телефона, который у вас пропал. Мы позвоним, увидим, включен он или нет.

Номер телефона нетрезвая дама защищала с яростью, достойной партизан, хранящих военную тайну в застенках гестапо. Через полчаса, когда «копам» удалось узнать последовательность цифр, телефон нашелся у женщины в сумке. Таких историй было — полна коробочка.

И отношение правохранителей, и проводники, и обслуживание заслуживают всевозможных похвал.

Впрочем, не обошлось в поездах и без минусов. Если опустить скудное и весьма недешевое меню, то главной проблемой можно назвать холод. По неизвестной причине температура в купе была, как в вытрезвителе, градусов 15−16. Кондиционеры работали на полную катушку. Повысить температуру, как оказалось, нельзя. Два положения: «вкл» и «выкл». Разве что, одеялом заткнуть.

Второй минус — почти полное отсутствие полноценных остановок. Согласно ФЗ о запрете курения, дымить нынче можно только на станциях поездов дальнего следования. За 40 часов от Сочи до Москвы у поезда ФИФА таких остановок вышло ровное две: в Туапсе и Ростове-на-Дону. Похоже, организаторы маршрутов заботились о том, чтобы фанаты не отстали от поезда на какой-нибудь станции.

Некоторые поезда были забиты под завязку. Самое популярное направление — Санкт-Петербург

Получить бесплатные билеты в Северную столицу к концу чемпионата было просто нереально, поэтому на матч за третье место пришлось ехать с помощью блаблакар: недорого и комфортно. Другой вопрос, что после игры найти обратную попутку не вышло. На финал из Питера никто не торопился.

Последняя электричка до Окуловки оказалась весьма кстати. К месту рождения Юрия Рериха удалось добраться еще до полуночи.

Ночевать на вокзале не позволяло время, не позднее 15:00 надо было быть в Лужниках. Пришлось вспоминать навыки юности и двинуть в первопрестольную автостопом. Рубашка в бельгийских цветах и журналистская «ксива» ЧМ-2018 тут оказались весьма кстати.

— С футбола? Куда?

— В Москву на финал.

— Ты и на финал попадешь? Оооо!

Дальше все просто. Разговоры про невезучесть Баштуайи, талант Мбаппе, характер Игнашевича, габариты Лукаку. Остановка. «Прости, дальше мне в другую сторону».

Новая попутка. «О! Ты с футбола?»

Повторите несколько раз.