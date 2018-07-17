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В поисковой выдаче «Яндекса» оказались личные данные россиян с сайтов Сбербанка и ВТБ
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В поисковой выдаче «Яндекса» оказались личные данные россиян с сайтов Сбербанка и ВТБ 

Клопс.Ru 54 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев обнаружил в выдаче "Яндекса" личные данные россиян с сайтов Сбербанка и ВТБ. Об этом сообщает «Коммерсант».
В поисковой выдаче оказались сканы паспортов россиян и информация о банковских платежах, а также билеты на самолеты и поезда с агрегатора билетов Trip.com и данные с сайта департамента Москвы. «Яндекс» возложил ответственность за утечку на владельцев интернет-ресурсов. В компании заявили, что роботы индексируют только те документы, которые сайты разрешают включать в поисковую выдачу.
"Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях. Естественно, поисковые машины, когда обращаются к каким-то директориям на сайте, думают, что можно просто индексировать все подряд, и добираются до тех файлов, до которых могут дотянуться", — пояснил специалист отдела технического сопровождения продуктов ESET Russia Борис Соболев.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал ещё одной возможной причиной утечки то, что зачастую сотрудники крупных компаний используют свободные и незащищённые сервисы для передачи корпоративной и персональной информации.
Напомним, ранее «Яндекс» начал индексировать документы пользователей сервиса Google Docs.
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